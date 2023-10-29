Истребитель МиГ-29: все о самолете "Призраков Киева", характеристиках и влиянии на российско-украинскую войну

Еспресо рассказывает об особенностях МиГ-29, их характеристиках и сравнивает "МиГи" с F-16.

Кратко о том, что в тексте:

Создание МиГ-29 и особенности конструкции

Технические характеристики

МиГ-29 в Украине

МиГ-29 в российско-украинской войне

МиГ-29 или F-16

Создание МиГ-29 и особенности конструкции

МиГ-29 (по классификации НАТО – Fulcrum) – один из самых распространенных в мире легких истребителей четвертого поколения. Работу над разработкой самолета начали в 1969 году, сразу после начала серийного производства предыдущей версии (МиГ-23). Первый полет прототипа был осуществлен в 1977-м, а спустя еще 5 лет началось серийное производство.

"МиГ-29 проявил значительно лучшие летные и пилотажные свойства, чем МиГ-23 с переменной геометрией крыла. Этого удалось достичь благодаря достижениям в аэродинамике - "двадцать девятый" практически не имеет фюзеляжа в классическом понимании. Его средняя часть сплюснута и плавно переходит в крыло. У интегральной компоновки две выгоды – фюзеляж становится несущим (то есть вместе с крылом создает подъемную силу) и дает максимальный внутренний объем для размещения оборудования и топлива", – объясняет конструкцию самолета сайт Государственного музея авиации.

Здесь также отмечают, что впервые на советском истребителе установили двухконтурные двигатели, которые значительно экономнее обычных турбореактивных. Оба двигателя расположены довольно низко, обслуживать их можно прямо с земли, без какой-нибудь стремянки.

"МиГ-29 имеет непревзойденную как вертикальную, так и горизонтальную маневренность, поэтому именно на машинах этого типа выступает наша пилотажная группа "Украинские соколы", завоевавшая ряд самых высоких наград на престижных международных авиашоу", – пишут на сайте музея авиации.

В 1991 году производство МиГ-29 для ВВС СССР было прекращено по экономическим причинам. Кроме того, утечка секретной информации в советские времена позволяла США уверенно подавлять радиолокационные системы самолета.

В общей сложности было построено более 1200 истребителей, каждый четвертый самолет шел на экспорт. Первой их получила Индия, позже - Сирия, Ирак и союзники из социалистического лагеря.

Технические характеристики

Экипаж – 1 человек (в учебно-боевой модификации – 2);

Длина – 17,32 м;

Высота – 4,73 м;

Размах крыла – 11,36 м;

Масса – 10900 кг пустой, 15180 кг снаряженный;

Максимальный вес боевой нагрузки – 2180 кг,

Максимальная взлетная масса – 18100 кг;

Быстроподъемность – 300 м/с

Максимальная скорость – 2450 км/ч (на высоте 13000 м);

Боевой радиус – 700 км;

Дальность полета – 1430 км, с подвесными топливными баками – 2100 км;

Практический потолок – 18 км.

МиГ-29 в Украине

ВВС Украины после распада СССР получили 245 самолетов МиГ-29.

На протяжении 90-х парк украинских МиГ-29 сокращался, ряд воинских частей, вооруженных этими самолетами, был расформирован. По состоянию на начало 2014 года, Воздушные силы Украины имели три бригады, вооруженные истребителями МиГ-29 – 40-ю в Василькове (Киевщина), 114-ю в Ивано-Франковске и 204-ю в Бельбеке (АР Крым).

"В общей сложности в ВС насчитывалось около 150 МиГ-29, но часть из них находилась на базах хранения. В авиационных бригадах находилось 79 одноместных МиГ-29 и 18 МиГ-29УБ, но процент исправных самолетов был значительно меньше. Например, у 204-й БрТА пригодными к полетам, по разным оценкам, были от четырех до десяти истребителей", – пишет "Милитарный".

Оккупация Крыма Россией в феврале 2014-го привела к захвату авиационной техники 204-й бригады (46 МиГ-29), а также 13 МиГ-29, которые находились на базе Государственного авиационного научно-испытательного центра Украины на аэродроме "Кировское". В апреле-июне 2014 г. наземным транспортом были эвакуированы 50 истребителей, в том числе все самолеты из Кировского. Однако последние девять машин россияне возвращать отказались.

В 2016 г. Воздушные силы Украины имели около 40 боеспособных МиГ-29, утверждает портал "Милитарный". По состоянию на начало широкомасштабной войны, по данным справочника World Air Forces 2022, у Украины было 43 боевых МиГа и восемь учебно-боевых.

К слову, из почти двух десятков модификаций МиГ-29, две – чисто украинские.

МиГ-29 МУ1 – модернизация МиГ-29, имеющая увеличенную на 20% дальность обнаружения цели. До 100 км в передней полусфере, до 45 км – в задней. К истребителю идут усовершенствованные ракеты Р-27ЭР1 и Р-27ЭТ1. Дальность их запуска – до 95 км.

МиГ-29 МУ2 – дальнейшее развитие версии МиГ-29 МУ1. Самолет может запускать ракеты класса земля-воздух и модернизированную авионику.

МиГ-29 в российско-украинской войне

После начала русско-украинской войны передовой базой для украинских "МиГов" служил аэродром "Днепр". Истребители обеспечивали прикрытие ударных самолетов и вертолетов, в частности, при освобождении Донецкого аэропорта 26 мая 2014 года. Начиная с августа 2014 года МиГ-29 стали использовать и для ударов по наземным целям, используя 80-миллиметровые неуправляемые ракеты и авиабомбы.

Во время полномасштабного российского вторжения истребители МиГ-29 интенсивно применяются обеими сторонами. Именно этими самолетами пользовались лётчики во время боев за Гостомельский аэропорт. Именно на МиГ-29 летали защитники Киева из 40-й бригады тактической авиации, сборный образ которых стал основой легенды о "Призраке Киева".

18 марта 2022 года россияне нанесли ракетный удар по Львовскому государственному авиационно-ремонтному заводу – предприятию, проводившему ремонт и модернизацию истребителей МиГ-29.

27 мая 2022 года украинский истребитель МиГ-29 сбил российский Су-35 в Херсонской области.

Кроме того, широкомасштабная война с Россией подтолкнула к очередной модернизации истребителя. Ранее вооружение МиГ-29 состояло из двух ракет средней дальности Р-27 (произведенных на киевском ПО "Артем" и способных поражать воздушные цели на расстояниях до 80 км) и четырех всеракурсных - захватывающих самолет противника в любом положении или при сложных маневрах. Ракеты действовали по принципу "выстрелил-забыл", после старта самостоятельно находя и уничтожая самолет врага. 30-миллиметровая пушка способна выпустить 1500 снарядов в минуту.

Летом 2022 года стало известно, что украинские военные инженеры, с помощью американских специалистов, сумели еще и интегрировать на МиГ-29 противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM. Это помогает украинским летчикам успешно уничтожать вражеские радиолокационные системы.

По состоянию на май 2023 года в открытых источниках подтвержденные потери украинских МиГ-29 составляют 17 самолетов. В то же время страны-союзницы передают Украине МиГ-29 из собственных запасов. Так в апреле министр обороны Словакии заявил, что его страна передала для ВСУ все 13 анонсированных истребителей МиГ-29. По состоянию на 11 мая Польша передала Украине 14 "МиГов". В июле посол Украины в Польше Василий Зварыч предположил, что Варшава может передать оставшиеся 20 самолетов этого типа, которые до сих пор остаются на вооружении у поляков.

МиГ-29 или F-16

В мае 2023 года были приняты ключевые решения по передаче Украине самолетов F-16. Поскольку F-16 создавали примерно одновременно с МиГ-29, эти самолеты часто сравнивают.

На первый взгляд, они схожи по габаритам и летным характеристикам. Скорость – идентична (2410 км/ч у F-16, 2450 км/ч у МиГ-29), потолок – по 18 км.

15-метровый F-16 без топлива и вооружения весит 9 тонн, 17-метровый МиГ-29 – почти 11 тонн. Несмотря на то, что "МиГи" тяжелее, они имеют большую дальность полета и вес боевой нагрузки. Эти преимущества обеспечены благодаря главному отличию между истребителями – 2 двигателя у МиГ-29, один – у F-16.

Однако почти одинаковые технические показатели не обеспечивают паритет в воздушном бою. В распоряжении F-16 более широкий набор вооружений. Кроме того, военные эксперты подчеркивают, что у американских истребителей лучше радиолокационная система. Так ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман в эфире Еспресо подчеркнул, что возможный воздушный бой между МиГ-29 и F-16 просто не начался бы из-за того, что F-16 увидит вражеский самолет раньше и уничтожит его.

Также американские истребители более выносливы. Первые модификации F-16 имели ресурс 8 тысяч часов, сейчас рассматривают возможность продлить ресурс до 10-12 тыс. часов. В то время как МиГ-29 имели ресурс всего 2,5 тыс. часов, более поздние версии - до 4 тысяч. Преимуществом "эфок" является и тот факт, что их было выпущено 4800, то есть деталей для обслуживания и ремонта значительно больше.

В конце концов преимущество F-16 доказывает и опыт боевых столкновений. Так Ирак в 1988 году принял решение о закупке МиГ-29 (планы по приобретению 130 истребителей не смогли реализовать из-за падения цен на нефть). В первую ночь войны 1991 года в Кувейте иракскими истребителями была перехвачена группа американских F-15E, однако во время этого перехвата один из МиГ-29 случайно сбил своего товарища. 17 января американские истребители ракетами AIM-7M сбили три МиГ-29, в ближнем бою, на следующий день – еще два. Ирак подтвердил 3 потери из 5-ти.

В 1999 году все 16 югославских самолетов МиГ-29 были сведены в истребительную эскадрилью и ограниченно использовались против авиации НАТО. Всего было совершено 11 боевых вылетов, в ходе которых периодически фиксировались отказы бортового оборудования. За время войны сербские МиГ-29 ни разу не смогли применить орудие против противника. Собственные потери оказались значительными – было потеряно 11 МиГ-29, из которых 6 сбито в воздушных боях и 5 списано по разным причинам (в основном уничтожено на земле). Из-за сбоев аппаратуры сербские пилоты не могли определить направление атаки противника, что резко снижало шансы МиГ-29 в столкновениях с авиацией НАТО.

Однако, несмотря на преимущества F-16, применить эти самолеты на фронте украинские защитники смогут разве что летом 2024-го. До этого времени именно МиГ-29 является основной надеждой украинцев в небе.