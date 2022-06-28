Об этом сообщила российская служба "Радио Свобода" .

Одна из участниц акции Вера Партилхаева сообщила, что военные в январе отправились на "учения" и сейчас в Украине.

"С 24 февраля они принимают участие в спецоперации. Истощены морально, физически. У всех контузии легкой и средней степени тяжести", - заявили супруги российских оккупантов.

"Телевидение не дает огласки этому беспределу! Все боятся, дали команду молчать! Пусть будет на вашей совести смерть каждого военного в этой несправедливой войне! Мы требуем вернуть наших сыновей и мужей", - написала Партилхаева в соцсетях, обращаясь к главе Бурятии Алексею Цыденову.

По ее словам, это обращение поддержали супруги военных из пятой танковой Тацинской бригады. Есть информация, что за время вторжения уже погибли не менее 30 военных из подразделения.