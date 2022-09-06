Об этом в эфире Еспресо сообщила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

Действительно истощение врага продолжается и оно имеет свои результаты. Запасы ракетного вооружения уменьшаются, а пополнять неоткуда. Действие санкций имеет свою проекцию также. . Все, что осталось подтягивается в боевую работу", - рассказала она.