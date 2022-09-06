Истощение россиян продолжается и оно имеет результаты, - руководитель пресс-центра ОК "Юг" Гуменюк
Российская армия начала использовать бракованное оружие при ракетно-артиллерийских обстрелах
Об этом в эфире Еспресо сообщила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.
Действительно истощение врага продолжается и оно имеет свои результаты. Запасы ракетного вооружения уменьшаются, а пополнять неоткуда. Действие санкций имеет свою проекцию также. . Все, что осталось подтягивается в боевую работу", - рассказала она.
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