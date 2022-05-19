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Историю жизни Владимира Зеленского рассказали в новом комиксе

19 мая, 2022 четверг
04:02
Культура На фото обложка и страница нового комикса

История жизни президента Украины Владимира Зеленского представили в виде графического романа в новой книге издательства TidalWave Comics "Политическая власть: Владимир Зеленский"

Об этом пишет Reuters.

Книга рассказывает о том, как Зеленский, когда-то сыгравший вымышленного президента в телешоу, пришел к власти в 2019 году, пообещав прекратить войну на востоке Украины.

"Кто он? Что его заставляет? Почему он верный лидер для Украины в этот момент? Это то, что меня интересовало, когда я начинал исследование", - сказал автор Майкл Фризель.

Художником книги стал Пабло Мартинен. Ранее он нарисовал биографии Дэвида Бекхэма, Нельсона Манделы и Дональда Трампа.

"Эта книга много значит для меня из-за моего украинского наследия. Мои дедушки и бабушки иммигрировали из Украины. Я хотел использовать это издание, чтобы не только рассказать историю, но и как-то пожертвовать на это дело", – сказал американский издатель Даррен Дж. Дэвис.

Издание можно заказать на Amazon по цене 7,99 доллара. Reuters сообщает, что часть денег от продаж передадут Международному Красному Кресту.

  • Редактор комиксов Скотт Данбиер из США собрал команду людей из американской индустрии комиксов для сотрудничества над специальной серией, чтобы собрать деньги для вынужденно переселенных людей из Украины.
  • Компания Marvel, чьи комикс-герои известны во всем мире, разослала российским партнерам письмо с уведомлением о том, что с лета 2022 останавливает с ними сотрудничество на неопределенный срок.

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