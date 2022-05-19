Историю жизни Владимира Зеленского рассказали в новом комиксе

Об этом пишет Reuters.

Книга рассказывает о том, как Зеленский, когда-то сыгравший вымышленного президента в телешоу, пришел к власти в 2019 году, пообещав прекратить войну на востоке Украины.

"Кто он? Что его заставляет? Почему он верный лидер для Украины в этот момент? Это то, что меня интересовало, когда я начинал исследование", - сказал автор Майкл Фризель.

Художником книги стал Пабло Мартинен. Ранее он нарисовал биографии Дэвида Бекхэма, Нельсона Манделы и Дональда Трампа.

"Эта книга много значит для меня из-за моего украинского наследия. Мои дедушки и бабушки иммигрировали из Украины. Я хотел использовать это издание, чтобы не только рассказать историю, но и как-то пожертвовать на это дело", – сказал американский издатель Даррен Дж. Дэвис.

Издание можно заказать на Amazon по цене 7,99 доллара. Reuters сообщает, что часть денег от продаж передадут Международному Красному Кресту.

Редактор комиксов Скотт Данбиер из США собрал команду людей из американской индустрии комиксов для сотрудничества над специальной серией, чтобы собрать деньги для вынужденно переселенных людей из Украины.

Компания Marvel, чьи комикс-герои известны во всем мире, разослала российским партнерам письмо с уведомлением о том, что с лета 2022 останавливает с ними сотрудничество на неопределенный срок.

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