Историю жизни Владимира Зеленского рассказали в новом комиксе
История жизни президента Украины Владимира Зеленского представили в виде графического романа в новой книге издательства TidalWave Comics "Политическая власть: Владимир Зеленский"
Об этом пишет Reuters.
Книга рассказывает о том, как Зеленский, когда-то сыгравший вымышленного президента в телешоу, пришел к власти в 2019 году, пообещав прекратить войну на востоке Украины.
"Кто он? Что его заставляет? Почему он верный лидер для Украины в этот момент? Это то, что меня интересовало, когда я начинал исследование", - сказал автор Майкл Фризель.
Художником книги стал Пабло Мартинен. Ранее он нарисовал биографии Дэвида Бекхэма, Нельсона Манделы и Дональда Трампа.
"Эта книга много значит для меня из-за моего украинского наследия. Мои дедушки и бабушки иммигрировали из Украины. Я хотел использовать это издание, чтобы не только рассказать историю, но и как-то пожертвовать на это дело", – сказал американский издатель Даррен Дж. Дэвис.
Издание можно заказать на Amazon по цене 7,99 доллара. Reuters сообщает, что часть денег от продаж передадут Международному Красному Кресту.
- Редактор комиксов Скотт Данбиер из США собрал команду людей из американской индустрии комиксов для сотрудничества над специальной серией, чтобы собрать деньги для вынужденно переселенных людей из Украины.
- Компания Marvel, чьи комикс-герои известны во всем мире, разослала российским партнерам письмо с уведомлением о том, что с лета 2022 останавливает с ними сотрудничество на неопределенный срок.
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