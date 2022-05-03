"История знает трагические примеры сотрудничества евреев с нацистами": в МИД РФ ответили Израилю на обвинения в антисемитизме

Об этом говорится в официальном заявлении МИД России.

Она была обнародована в ответ на обвинения министра иностранных дел Израиля Яира Лапида в адрес главы МИД РФ Сергея Лаврова в антисемитизме.

В российском МИДе заявили, что Израиль сам поддерживает неонацизм, добавили, что "история, к сожалению, знает трагические примеры сотрудничества евреев с нацистами" и перечислили подобные "примеры".

Также в российском внешнеполитическом ведомстве выступили с обвинениями в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

"При этом историческая трагедия состоит в том, что если во время Второй мировой войны некоторые евреи принимали участие в преступлениях вынужденно, то Зеленский спекулирует на своих корнях и делает это вполне сознательно и добровольно. Прикрывается происхождением сам и прикрывает им натуральных неонацистов, духовных и кровных наследников палачей своего народа", - говорится в заявлении МИД России.

2 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал евреев "самыми ожесточенными антисемитами", чем изрядно возмутил МИД Израиля.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал антисемитские заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова свидетельством господства в России нацистской идеологии.

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