"История знает трагические примеры сотрудничества евреев с нацистами": в МИД РФ ответили Израилю на обвинения в антисемитизме
В Министерстве иностранных дел России, в ответ на упреки в антисемитизме, обвинили Израиль в поддержке неонацизма
Об этом говорится в официальном заявлении МИД России.
Она была обнародована в ответ на обвинения министра иностранных дел Израиля Яира Лапида в адрес главы МИД РФ Сергея Лаврова в антисемитизме.
В российском МИДе заявили, что Израиль сам поддерживает неонацизм, добавили, что "история, к сожалению, знает трагические примеры сотрудничества евреев с нацистами" и перечислили подобные "примеры".
Также в российском внешнеполитическом ведомстве выступили с обвинениями в адрес президента Украины Владимира Зеленского.
"При этом историческая трагедия состоит в том, что если во время Второй мировой войны некоторые евреи принимали участие в преступлениях вынужденно, то Зеленский спекулирует на своих корнях и делает это вполне сознательно и добровольно. Прикрывается происхождением сам и прикрывает им натуральных неонацистов, духовных и кровных наследников палачей своего народа", - говорится в заявлении МИД России.
- 2 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал евреев "самыми ожесточенными антисемитами", чем изрядно возмутил МИД Израиля.
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал антисемитские заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова свидетельством господства в России нацистской идеологии.
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