История "живого Цоя" ставит важные вопросы
Возможно ли дальнейшее развитие Украины без подобных внутренних конфликтов? Или конфликты неизбежны и поэтому нужно их пройти?
Кейс "Пипа vs Цой" – это эпизод. Один из серии. Он уже отработан. Но из него вытекают важные вопросы.
Возможно ли дальнейшее развитие Украины без подобных внутренних конфликтов? Или конфликты неизбежны и поэтому нужно их пройти?
Есть ли путь, который посадит в одну лодку носителей полярных установок?
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Есть исправные идеи, способные объединить буквально "всех". Или это утопия и нужно учиться жить в "многополярном" и конфликтном социуме?
Есть ли путь, который посадит в одну лодку носителей полярных установок? Есть исправные идеи, способные объединить буквально "всех". Или это утопия и нужно учиться жить в "многополярном" и конфликтном социуме?
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Есть ли люди, способные внести и воплотить эти идеи? Не на Ютубе поговорить между собой в манере сферических лошадей в вакууме, а перенести этот диалог через политику в жизнь. Кто это, например?
Не я первый эти вопросы задаю. Они найдут свое решение в любом случае. Но не факт, что оптимальное. Самотек в этих процессах штука опасна. Общество — это далеко не саморегулируемая система, как многие ошибочно считают. Как система оно нуждается в воздействии и управлении. Это еще называется лидерством. Так вот где оно?
Об авторе. Алексей Тимофеев, автор курса в Академии Делойт в Украине, экс-руководитель Смарт-Холдинг
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