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Главная Таблоид История военного хирурга, пленной разведчицы и трагедия MH17. Объявлены фильмы-номинанты на премию "Киноколо"

История военного хирурга, пленной разведчицы и трагедия MH17. Объявлены фильмы-номинанты на премию "Киноколо"

28 сентября, 2022 среда
12:13
Таблоид

Ленты "Памфир", "Клондайк", "Видение бабочки" и "Отблеск" стали лидерами по количеству номинаций национальной премии кинокритиков "Киноколо"

Об этом говорится в письме прессслужбы Киевской недели критики, которое есть в распоряжении Еспресо.TV.

Пятая национальная премия кинокритиков "Киноколо" объявила претендентов на получение наград в 2022 году. Победителей объявят на церемонии награждения в день открытия фестиваля "Киевская неделя критики" 20 октября, который продлится до 26 октября в кинотеатре "Октябрь".

Фильм "Памфир" в настоящее время является фаворитом. Это история о хорошем семьянине, которому приходится свернуть с честного пути ради своей семьи. Когда его сын устраивает поджог в молитвенном доме, Памфир вынужден восстановить связь со своим неспокойным прошлым. Премьера фильма состоялась в мае 2022 года в рамках программы "Двухнедельник режиссеров" Каннского международного кинофестиваля.

"Клондайк" Марины Эр Горбач, получивший 5 номинаций, рассказывает историю семьи, которая произошла в июле 2014 года на Донбассе. Супруги готовятся стать родителями. Постоянно споря, муж и брат жены стремятся эвакуировать беременную женщину. Впрочем, она отказывается ехать, даже когда село захватывают вооруженные группировки. В этот же период в небе над ними сбивают "боинг" рейса MH17. Фильм Марины Эр Горбач в этом году сразится за "Оскар" от Украины.

"Видение бабочки" режиссера Максима Наконечного также имеет 5 номинаций. Это страшная история силы и борьбы аэроразведчицы добровольческого батальона с позывной "Бабочкой". Женщину-воина обменяли после 2 месяцев плена. Когда она узнает, что беременна от изнасилования своим смотрителем, начинается ее сложный путь в новом мире. Мир, где нужно спасать себя и ребенка, ведь общество не способно принять их обоих и цену, которую придется заплатить за спасение.

4 номинации у картины Валентина Васяновича "Отблеск". Лента рассказывает о военном хирурге Сергее, который попадает в плен россиян во время захватнической войны России против Украины. Впоследствии его освобождают из плена, и Сергей пытается найти смысл жизни путем восстановления отношений с бывшей женой и их дочерью.

Полный список номинантов:

Лучший полнометражный игровой фильм

"Видение бабочки", реж. Максим Наконечный;
"Отблеск", реж. Валентин Васянович;
"Клондайк", реж. Марина Эр Горбач;
"Памфир", реж. Дмитрий Сухолиткий-Собчук.

Лучший короткометражный игровой фильм

"Джордан'96", реж. Екатерина Лесик;
"Угасающий свет", реж. Иван Орленко;
"Лалибела", реж. Анна Морозова;
"Ты в порядке?", реж. Наталья Ворожбит.

Лучший документальный фильм

"Литургия противотанковых помех", реж. Дмитрий Сухолиткий-Собчук;
"Бесконечность по Флориану", реж. Алексей Радинский;
"Териконы", реж. Тарас Томенко;
"Дневник невесты Христа", реж. Марта Смеречинская.

Лучший анимационный фильм

"Гибкий Чаплинъ: Аспект", реж. Оксана Курмаз;
"ДИВНЫЕ - Ходят по лесу", реж. Роман Дзвонковский;
"МЫ, ЕВРОПА", реж. Марина Степанская;
"Об Игнатии*анате: это не сказка, а быль...", реж. Устин Данчук.

Открытие года

"Видение бабочки", реж. Максим Наконечный;
"Памфир", реж. Дмитрий Сухолиткий-Собчук;
"Снайпер. Белый Ворон", реж. Марьян Бушан;
"Как там Катя?", реж. Кристина Тинькевич.

Лучший режиссер/режиссер

Валентин Васянович ("Отблеск");
Марина Эр Горбач ("Клондайк");
Максим Наконечный ("Видение бабочки");
Дмитрий Сухолиткий-Собчук ("Памфир");
Ирина Цилык ("Я и Феликс").

Лучший актер

Юрий Издрык - "Я и Феликс", реж. Ирина Целик;
Роман Луцкий - "Отблеск", реж. Валентин Васянович;
Сергей Шадрин - "Клондайк", реж. Марина Эр Горбач;
Александр Яцентюк - "Памфир", реж. Дмитрий Сухолиткий-Собчук.

Лучшая актриса

Рита Бурковская - "Видение бабочки", реж. Максим Наконечный;
Анастасия Карпенко - "Как там Катя?", реж. Кристина Тинькевич;
Соломия Кириллова - "Памфир", реж. Дмитрий Сухолиткий-Собчук;
Оксана Черкашина - "Клондайк", реж. Марина Эр Горбач.

Лучший сценарий фильма (игровые полнометражные и игровые короткометражные фильмы)

Валентин Васянович - "Отблеск";
Марина Эр Горбач - "Клондайк";
Максим Наконечный, Ирина Целик - "Видение бабочки";
Дмитрий Сухолиткий-Собчук - "Памфир".

Культура
Кино
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