История успеха: самый известный сервис объявлений стал опорой для миллионов

“Сам ребрендинг выдался, на удивление, удачным. Сам инфопривод, рассказать о ребрендинге, сделал такую работу, что лозунг "SLANDO стал OLX" остался на годы. И еще долго будет работать. Также мы видим, что миллионы украинцев, миллионы лиц находят для себя что-нибудь. И люди для нас – это самая главная из фич”, - рассказывает директор департамента клиентского сервиса OLX в Украине и Центральной Азии Игорь Сыроватко.

Ежемесячно платформу OLX посещает более 19 миллионов пользователей, и эта цифра стремительно растет. После обновления, компания значительно расширила возможности сервиса, в частности, направляя свои усилия на обеспечение комфорта для пользователей. По словам Игоря Сыроватко, “компания в 2015 году шагнула навстречу бизнесу. В частности, создала подразделение для работы с бизнес-клиентами, а также начинали категорию по категории, например, "Недвижимость". И сейчас мы уже являемся неким “инкубатором” роста маленьких бизнесов, которые начинают с чего-то самого маленького и потом растут вместе с нами”.

Даже во время тяжелых испытаний как пандемия Covid-19 и российское полномасштабное вторжение, сервис OLX оставался надежной поддержкой для людей. Компания активно сотрудничала с фондами и различными организациями, чтобы поддержать своих пользователей в самое тяжелое для страны время.

“Мы помогли нашей Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Приобрели единственный в Украине, мы называем его младший брат работа Оптимуса Прайма, большой МАН со стрелой более 55 метров, которого в Украине не было никогда. В конце концов мы это делаем только в кооперации с известными фондами. Выбираем не то, что нам нравится, мы у них спрашиваем, что наиболее необходимо. Потому что все сейчас донатят на победу, на армию, на дроны, это очень правильно, что это делают, а вот такие проекты они где-то остаются в тени”, - добавляет директор департамента клиентского сервиса OLX в Украине и Центральной Азии Игорь Сыроватко.

Одной из важных инициатив стало сотрудничество с фондом Сергея Притулы в рамках проекта NEST. Компания задонатила деньги, позволив многим семьям в Киевской области вернуться домой.

Это проект по построению модульных домов в разрушенных селах Киевщины, в Макаровской территориальной общине. Мы там задонатили полмиллиона долларов, а также создали платформу для дальнейшего сбора средств на домики. Более сотни семей уже заселились и живут там. Они вернулись в свой двор. Следовательно, уже на своей территории отстраивает свой дом”, - отмечает Игорь Сыроватко.

Компания, как и все украинцы, с нетерпением ждет и верит в победу. Чтобы в очередной раз стать бок о бок с народом и отстроить Украину.