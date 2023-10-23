"История упрямого мужчины": военный Александр Будько, потерявший ноги на войне, представил автобиографический роман
Александр "Терен" Будько, участник сборной Украины и бронзовый призер Invictus Games 2023, военнослужащий ВСУ, ветеран войны, общественный деятель отметил, что в его книге нет каких-то супергеройских моментов, там показана история обычных людей, оказавшихся в критических условиях войны
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Этот роман – нон-фикшн (произведение, основанное на реальных событиях и фактах – ред.). Это моя реальная история с художественным оформлением. В романе описаны события войны и мой путь от гражданского до раненого ветерана. В книге вы не увидите каких-нибудь супергеройских" моментов, море крови и т.п.. Это история о людях, которые приняли решение идти на войну, и то, как они там проживают эти дни. То есть это больше о человеческом, чтобы показать, что на войне абсолютно такие же люди, как и вокруг нас, только в других критических условиях", – рассказал ветеран войны.
Александр Будько добавил, что планирует написать вторую книгу, в которой будет история обновления. Продолжение романа поможет мотивировать не только гражданских людей, но и вдохновит военных, получивших ранения.
- в марте 2023 года сообщалось , что Александр Будько, командир взвода 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатской Сечи" на позывной "Терен", потерявший обе свои ноги во время харьковского контрнаступления, пишет роман "История упрямого мужчины".
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