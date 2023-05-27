Переписывание истории Украины в современной России актуализировалась сразу после аннексии Крыма 2014 года. Однако если до 2021 года еще встречались работы, авторы которых претендовали на наукообразность, то потом верх окончательно взяли бескомпромиссные и откровенные пропагандисты. В результате общественной ситуации в целом и репрессивного цензурного законодательства надеяться на объективные исследования украинского прошлого в России бесполезно. По сути, запущен процесс формирования нового российского "канона" истории Украины - уже не отдельных регионов (Крым, Донбасс), а всего государства в целом.

Новейшая "История Украины" не просто соответствует господствующему тренду, но и задает новые "стандарты". Среди ее авторского состава нет ни одного общепризнанного специалиста, зато откровенные российские пропагандисты (Дюков, Григорьев) и украинские коллаборационисты (Дейнего).

Суть концепции и цель издания книги отражены в нескольких вводных словах.

Новейшая "История Украины" не просто соответствует господствующему тренду, но и задает новые "стандарты". Среди ее авторского состава нет ни одного общепризнанного специалиста, зато есть откровенные российские пропагандисты (Дюков, Григорьев) и украинские коллаборационисты (Дейнего).

Лавров: "Многолетними усилиями украинских национал-радикалов и их западных кураторов создано и продолжает создаваться огромное количество исторических мифов и фальсификаций. Лживые интерпретации истории ведут к формированию в общественном сознании ошибочного представления о том, что Украина развивалась отдельно от России. единства украинцев и россиян поссорить два братских народа, демонизировать современную Россию как государство-продолжателя СССР… Именно по этой причине сегодня особенно востребовано сохранение, а при необходимости и восстановление исторической правды. Свою лепту в эти благородные усилия призвана сделать и данная монография".

Академик РАН Валерий Тишков: "Значительное количество работ, особенно созданных в последнее время на Западе и Украине, имеют политизированный, антинаучный характер, основанные на явном искажении исторических фактов, антироссийских спекуляциях и фальсификациях… В ход идет откровенная фальсификация истории, подмена фактов или их в таких исторических сюжетах, как, например, Батуринская резня или Голодомор.Отрицается какая-либо связь с русской культурой, русским языком, русским народом.К сожалению, историческая правда о единстве русского и украинского народов принесена в жертву амбициям киевских политиков и геополитическим интересам западных государств, направленным на отрыв Украины от России, превращение Украины в форпост Запада против России… Общество украинского и русского народов не подлежит сомнению, является научным фактом…

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Важной и, безусловно, позитивной стороной работы представляется рассмотрение истории Украины в ее неразрывной и тесной связи с историей России, как части российской истории… К сожалению, в основу постсоветского развития государственности Украины были положены не принципы федерализма и официального украинско-русского двуязычия — единственно приемлемый вариант нациостроения в столь сложном по этническому составу населения и региональном своеобразии стране, — а идеология эксклюзивного украинского этнонационализма со всеми его крайностями неонацизма, русофобии и антисемитизма. Именно эта политика и сопровождавшие ее унижение и насилие привели русскоязычное население Крыма и юго-восточных регионов Украины к выбору своего жизненного устройства и безопасности в пользу Российской Федерации. В трагической ситуации уже открытого конфликта, в решающей степени спровоцированного "коллективным Западом", отношения между двумя народами подверглись новым испытаниям, а попытки разорвать единство русского и украинского народов приобрели ныне новую динамику. Эти попытки требуют от нас восстановления и защиты исторической истины. Именно на это направлена эта книга".

По словам авторов книги, в основу постсоветского развития государственности Украины были положены не принципы федерализма и официального украино-русского двуязычия — единственно приемлемый вариант нациостроения в таком сложном по этническому составу населения и региональном своеобразии стране, — а идеология эксклюзивного украинского этнонационализма со всеми его крайне , русофобии и антисемитизма

Директор Института российской истории Юрий Петров: "Монография… посвящена весьма злободневной теме общего исторического прошлого наших народов. Эта общность всячески отрицается в современной Украине ради политики отторжения и противопоставления украинского народа России. Попытки изобразить историю Украины вне России, более того, представить мифическую "Украину -Русь" как антипод Древней Руси и России, к сожалению, в нынешней Украине вошли в школьный курс обучения и серьезно исказили историческую память современных украинцев. Поэтому очень актуален предлагаемый вниманию читателя труд, в котором на чисто научном уровне актуализируется необходимость изучения исторического прошлого России и Украины, культурно-исторического единства россиян и украинцев".

Ректор РГГУ Александр Безбородов: "Красной нитью через всю книгу проходит научно взвешенная авторская оценка феномена политического украинства, нацеленного главным образом против истории, культуры и политики России. Украинский национализм сегодня — это предмет особой заботы и поддержки правящих кругов США".

Руководитель авторского коллектива Максим Григорьев: "Под термином "Украина" понимается не государство, а территории, в разное время входившие не только, или скорее не столько, в состав украинского государства, сколько в состав других государств".

Чрезвычайно красноречивым является содержание книги. Так, раздел 2 называется "Государственный период истории территорий, временно входивших в состав Украины в 1991-2014 гг.". Разделы с 4 по 8 содержат в названии термины "западнорусские земли" и "Юго-Западная Русь/Россия". Раздел 5 носит ожидаемый заголовок: "Воссоединение Малороссии с Россией". Лишь из 9 раздела - ХХ века - появятся и собственно "Украина", причем сам этот раздел поименован "Украина в годы Великой русской революции и Гражданской войны".

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В "Исторографическом обзоре" подвергнуты критике труды Михаила Грушевского (причем ни одного — к нему), Ореста Субтельного и Сергея Плохия, а также 26 современных украинских авторов школьных учебников (не научных монографий); отдельно на орехи досталось посту Владимира Вятровича о Высоцком. Зато максимально комплиментарная оценка дана Петру Толочко: "Низкий научный уровень современных украинских учебников по истории открыто определил ведущий современный медиевист Украины академик П. П. Толочко: "...Я анализировал учебники для средней и высшей школы. Очень нелестная картина. Они невероятно идеологизированы", — а также российским черносотенцам и украинским советским историкам. Даже "Историю Украины" своих предшественников авторы обозвали "тяжеющей к либеральной украинофилии".

Как уже было понятно из вступительных статей, проанализированная книга в самой своей основе отрицает украинскую субъектность с древнейших времен до ХХ века, а если и вынуждена признать ее наличие — то только в связке с советской Россией, которая "подарила" Украине уже не только Крым, но и Закарпатье, а также "подарила" статус ООН.

Как уже было понятно из вступительных статей, проанализированная книга в самой своей основе отрицает украинскую субъектность с древнейших времен до ХХ века, а если и вынуждена признать ее наличие — то только в связке с советской Россией, которая "подарила" Украине уже не только Крым, но и Закарпатье, а также "подарила" статус в ООН

Если же отрицать существование Украины становится невозможным — с 1991 года — авторы исключают научные требования не только к содержанию, которое не соблюдалось ранее, но и к стилю написания. В результате текст 2023 трудно отличить на слух от текстов 1930-х - 1950-х годов. Например: "Новое государство сразу взяло курс на радикальный разрыв с советским прошлым и ориентацию на националистическую идею как основу государственной идеологии… Таким образом, новая Украина связала свое прошлое не с советской республикой, ее достижениями в развитии промышленности, науки, образования и культуры , героическим прошлым в годы Великой Отечественной войны, а с Украинской народной республикой, которая запятнала себя сотрудничеством с немецкими и польскими интервентами в годы гражданской войны и нацистской Германией в годы Второй мировой войны».

Дальше - хуже: "националистические проявления", "насильственная украинизация", "историко-пропагандистская кампания, известная как Голодомор", "на территории пяти западных областей находились лагеря по подготовке боевиков, которые рассматривались как потенциальная силовая составляющая так называемой "оранжевой" революции", "по территориальным и этнокультурным признакам Украина была поделена на два общественно-общественных объединения — западное и восточное", "незаконный государственный переворот", "киевский режим при поддержке неонацистов" и т.д.

Естественно, что авторы отрицают аннексию Крыма, представляя ее как "мобилизацию значительной части крымчан против нового руководства Украины". По их версии, "на митинге был избран "народный мэр" Алексей Чалый, а затем была осуществлена смена исполнительных органов Севастополя. Российские военнослужащие взяли под контроль ключевые объекты на территории полуострова и не допустили провокаций против мирного населения. 16 марта в Крыму состоялся исторический референдум, при поддержке подавляющего большинства крымчан приведший к возвращению Крыма в состав России".

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То же касается и войны на Донбассе. "Сепаратизм в Харькове, в Одессе (трагические события 1(sic!) мая 2014 г.), в других регионах жестоко подавлялся не мирными правозащитниками, а вооруженными и хорошо организованными отрядами националистов, которые наравне с официальными соединениями украинской армии фактически проводили политику геноцида на территории Донбасса во время вооруженного конфликта. Никакого участия в нем регулярных вооруженных сил России не подтверждено, в то же время наша страна регулярно оказывала населению ДНР и ЛНР дипломатическую и гуманитарную помощь».

Народные выступления в Донбассе стали ответом на дискриминационную политику центральной власти и незаконный государственный переворот в Киеве. Народ Донбасса вынужден был взять в руки оружие для защиты своих интересов и самоорганизоваться при условии полного вакуума власти. Общественные организации Донецка и Луганска сформировали органы власти и провели референдум в соответствии с нормами международного права, этот референдум послужил основой для формирования государственности ДНР и ЛНР.

При описании Иловайской трагедии российские войска вообще не упоминаются (ВСУ вроде бы попали в окружение "вооруженных формирований ДНР"), а вина за потери возложена на самих украинцев. Боинг МН-17 "потерпел разбиение". "Широкомасштабное контрнаступление ополчения республик Донбасса в августе 2014 г., вытеснение сил ВСУ из ряда стратегически важных населенных пунктов и создание Иловайского и Лутугинского котлов привело к тому, что украинское руководство вынуждено было согласиться с необходимостью переговоров".

Современная Украина предстает на страницах книги как американская марионетка: "Украинское государство идеологически, политически и в военном отношении формировалось США как инструмент давления, ослабления и, наконец, разрушения России, даже за счет саморазрушения и потери государственности Украины"

Современная Украина предстает на страницах книги как американская марионетка: "Украинское государство идеологически, политически и в военном отношении формировалось США как инструмент давления, ослабления и, наконец, разрушения России, даже за счет саморазрушения и потери государственности Украины". "Еще одной серьезной угрозой безопасности России являются биологические лаборатории США на территории Украины".

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Наконец, полномасштабное вторжение описано следующим образом: "В условиях непрерывных агрессивных действий Украины по ДНР и ЛНР армии народных республик начали военные действия против агрессоров. 24 февраля Россия в рамках союзнических отношений пришла на помощь Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике и начала Президент России Владимир Путин обозначил как ее цели "защиту людей, которые в течение восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", передать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса". Завершается книга упоминанием аннексии четырех украинских областей осенью 2022 года.

В списке литературы, ожидаемо, позиции на украинском языке можно пересчитать по пальцам одной руки.

Одним словом, не просто бездарная, но откровенно пропагандистская книга, похожая на "Краткий курс истории ВКП(б)" стала очередной вехой на пути конструирования украинского прошлого в России. Теперь бороться с российскими фейками будет еще сложнее, ведь за ними будет стоять целая 650-страничная монография с предисловием Лаврова.

Но это все равно не повод сложить оружие.

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Об авторе: Сергей Громенко, журналист, эксперт по вопросам безопасности

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