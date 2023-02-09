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История Украины должна быть историей успеха, - Климкин

9 февраля, 2023 четверг
14:33
война с Россией

Дипломат, министр иностранных дел Украины (2014-2019 гг.) Павел Климкин отметил, что США и Запад рассматривают Украину как фундаментальную часть западного мира

Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

"Предоставление самолетов Украине является приоритетом номер один на сегодняшний день. Сейчас ведутся разговоры, какое дальнобойное оружие будет предоставлено нам - это могут быть крылатые ракеты, а самолеты - это символический шаг вперед. Решение по самолетам означает, что все возможно. Это не только увеличивает нашу военную мощь, это мощный месседж для Путина, что Запад уже не остановится ни перед чем", - отметил Климкин.

Дипломат также подчеркнул, что фраза Байдена "Путин уже потерял Украину" – это констатация и фиксация нового политического статус-кво Украины.

"США и Запад рассматривают Украину как фундаментальную часть Запада. Это означает, что история Украины должна быть историей успеха. Меседж Байдена - это месседж свой - чужой. Тон Запада изменился и страхи Запада перед Путиным уже не такие, как были несколько месяцев назад. Запад не откажется от стратегии "тысячи порезов". Эта стратегия будет иметь порезы гораздо глубже и гораздо болезненнее", - добавил Климкин.

  • Ранее Байден отметил, что Штаты продолжат поддерживать Украину и будут с нашим государством столько, сколько потребуется.
  • Президент США Джо Байден заявил, что российский лидер Владимир Путин "уже потерял Украину", а помощь Украине во время противостояния с Россией бессрочна.
  • Владимир Зеленский во время встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном подтвердил запрос Украины относительно тяжелого вооружения и боевой авиации.
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