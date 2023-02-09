История Украины должна быть историей успеха, - Климкин

Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

"Предоставление самолетов Украине является приоритетом номер один на сегодняшний день. Сейчас ведутся разговоры, какое дальнобойное оружие будет предоставлено нам - это могут быть крылатые ракеты, а самолеты - это символический шаг вперед. Решение по самолетам означает, что все возможно. Это не только увеличивает нашу военную мощь, это мощный месседж для Путина, что Запад уже не остановится ни перед чем", - отметил Климкин.

Дипломат также подчеркнул, что фраза Байдена "Путин уже потерял Украину" – это констатация и фиксация нового политического статус-кво Украины.

"США и Запад рассматривают Украину как фундаментальную часть Запада. Это означает, что история Украины должна быть историей успеха. Меседж Байдена - это месседж свой - чужой. Тон Запада изменился и страхи Запада перед Путиным уже не такие, как были несколько месяцев назад. Запад не откажется от стратегии "тысячи порезов". Эта стратегия будет иметь порезы гораздо глубже и гораздо болезненнее", - добавил Климкин.