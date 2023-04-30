Кто-то утверждает, что это все "направленный слив", кто-то убежден в обратном. Мне лично интересно было то, как эта история отражает механизмы распространения информации в современном обществе.

Если внимательно посмотреть сами "данные", которыми оперируют в "сливе", то они не являются чем-то чрезвычайно новым и ломающим привычную картину мира. Современная война — это эпоха доминирования OSINT-эров, которые тщательно собирают обломки данных из сети и делают выводы. А обломков таких вполне, потому что мы живем в эпоху массового доступа к сети Интернет, всеобщей "смартфонизации" и "цифровизации". Поэтому все происходящее с высокой долей вероятности оставит следы в Интернете. А попавшее в сеть оттуда уже не исчезнет никогда.

Так вот, если эти данные напоминают привычный нам OSINT (Open source intelligence, разведка на основе открытых данных. – Ред.), то не являются ли они его продуктом? Собственно, почему все считают, что где-то в американских штабах не должны заниматься OSINT?

И здесь мы приближаемся к определенной инерционности нашего мышления, происходящего из прошлых эпох. Общество в массе убеждено, что существует некоторая "правда", которую обязательно должны от него "скрывать". В общем, это мнение базируется на длительном опыте сосуществования государства и общества, в ходе которого государство действительно во многих случаях ограничивало доступ граждан к информации. Но столкновение с реальными ограничениями имело и другую сторону — убеждение всех, что по любому вопросу существует "скрытая информация", которая означает "правду ", и где-то спрятана в отдаленном сейфе.

Общество в массе убеждено, что существует некоторая "правда", которую обязательно должны от него "скрывать". В общем, это мнение базируется на длительном опыте сосуществования государства и общества, во время которого государство действительно во многих случаях ограничивало доступ граждан к информации.

Кто владеет монополией на "правду !". По-видимому, "Пентагон" может считаться таким монополистом. Значит, все, что оттуда "слито" – это и есть она! "Скрытая правда! ".

Хотя понятно, что в любом ведомстве есть куча аналитиков, постоянно что-то анализирующих, продуцируют какие-то документы разной ценности, и продуцируют они их в т.ч. и опираясь на разнообразные "открытые источники", потому что аналитическую записку нужно писать "на вчера", и пишешь все, что можешь написать.

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Концепция "скрытой правды" и сделала эту "утечку" информационной бомбой. Не содержание.

И еще об информации. Раньше главная задача для любого анализа заключалась в том, чтобы найти информацию. Сейчас информации так много, что главная проблема – выделить информацию о чем-то полезном. И эта задача гораздо сложнее, чем просто найти данные.

Раньше главная задача для любого анализа заключалась в том, чтобы найти информацию. Сейчас информации так много, что главная проблема – выделить информацию о чем-то полезном. И эта задача гораздо сложнее, чем просто найти данные

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Скрыть сейчас что-то невозможно, все равно что-то кто-то снимет. Просто потому, что он – самовлюбленный идиот, желающий поднять свой "статус". Яркий пример – ракетные обстрелы Украины. Сколько ни говори, чтобы не снимали и не выкладывали попадания ракет, сколько не привлекай к ответственности тех, кто это сделает, но снимать не прекратят. Потому что для кого-то увидеть попадание ракеты – это главное событие жизни.

Поэтому единственный способ что-то скрыть сейчас — перегрузить информационные каналы спамом, чтобы долго было разбираться, что правда, а что — не правда. И спам в таком случае – это не о выдумках. Это данные, которые вполне могут быть объективными. Просто не нести слишком большую ценность. И таких данных в мире генерируется множество. Особенно в отношении "особо значимых тем". По этим темам вы всегда найдете и "сливы", и "блоггеров-аналитиков", и "секретные сообщения от кума-друга-брата", и пророчества прорицателей и мольфаров. И среди этих шумов действительно может быть что-то интересное и полезное. Но как его найти?

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Об авторе. Петр Олещук, политолог

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