"Радостную весть" принесло нам НАБУ. Трухин, бежавший в лес, пошел на соглашение со следствием, признал себя виновным в предложении взятки и согласился перечислить 6 миллионов в фонд сбора волонтерской помощи и составить мандат народного депутата, слуги народа.

Победная победа прямо.

За кадром остается:

1) дискредитация закона как такового.

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Оказывается преступник, забравшийся в ваш дом или карман, по версии правоохранительного органа, может просто пойти на сделку со следствием и вернуть вам какую-то часть средств и все. Главное, что какого-нибудь голодного парня сироту, который это сделает, осудят и он будет сидеть лет шесть (лично знаю такой пример), а господин депутат, слуга народа, может просто отдать деньги куда-то, без какой-либо ответственности за само преступление.

Кстати, интересно, как эта вся процедура выглядит с точки зрения Конституции и с точки зрения следователей, которые в будущем будут разгребать конюшни Зеленского? Интересно, как соотносится с Основным законом фактическое принуждение правоохранительным органом нардепа к сложению полномочий, да еще удостоверенное в документальной форме?

Интересно, как вся вся процедура выглядит с точки зрения Конституции и с точки зрения следователей, которые в будущем будут разгребать конюшни Зеленского? Интересно, как соотносится с Основным законом фактическое принуждение правоохранительным органом нардепа к сложению полномочий, да еще удостоверенное в документальной форме?

2) очередная дискредитация волонтерства как такового. Это совершенно аналогичная история наказаний насильников повестками. Люди, честно заработавшие деньги, не должны быть принудительно уравнены с преступником.

А если вы хотите кого-то наказывать, есть механизмы законной конфискации средств.

3) откуда 6 миллионов у этой ze**пы?

4) в свете того, что преступник сам признал вину, возникают правовые вопросы к уполномоченным лицам МВД и ДБР, которые "расследовали" это дело и ничего не смогли найти, то есть тех, кто фальсифицировал данные следствия и покрывал заведомо виновное лицо.

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5) и в конечном счете возникает вопрос к Владимиру Зеленскому, который занимался тем же.

Ни на один из этих пунктов ответов нет и никогда не будет. При действующем положении вещей.

Чтобы жить в очередной копии России, в которой государственные органы, имеющие справедливость, занимаются имитацией и покрыванием преступников, а для других существует суровый закон? Для того чтобы конченый подметал под себя Конституцию, а его слуги насиловали закон и людей, безнаказанно?

Как и на многие другие вопросы.

Тогда возникает "зачем это все?", "за что погибают воины?". Чтобы жить в очередной копии России, в которой государственные органы, которые должны нести справедливость, занимаются имитацией и покрытием преступников, а для других существует суровый закон? Для того чтобы конченый подметал под себя Конституцию, а его слуги насиловали закон и людей, безнаказанно?

Собственно, именно поэтому люди и вышли на Майдан 9 лет назад. Чтобы не было России здесь и отвратительной отрыжки "русского мира", которая никак не может выветриться из властных кабинетов, несмотря на весь словесный пафос и пиз**ж о чрезвычайных победах в борьбе с коррупцией.

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Об авторе. Mason Lemberg (псевдоним) – политический обозреватель.

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