История с Белгородом напугала Лукашенко: политолог Шлинчак о подписании документа Москвой и Минском о размещении ядерного оружия
Виктор Шлинчак, председатель правления Института мировой политики отметил, что для многих людей в окружении Лукашенко очевидно, что полк Калиновского может зайти так же в Беларусь, как и российские добровольцы в Белгородскую область
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
Политолог дал комментарий по подписанному 25 мая документу министром обороны Беларуси генерал-лейтенантом Виктором Хрениным и министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу о размещении тактического ядерного оружия РФ в Беларуси.
"Сейчас действительно к Беларуси будет приковано много внимания, потому что история с Белгородом испугала не только россиян, но и определенную часть белорусского руководства. Напомню, пару дней назад прозвучало заявление: если в Беларуси произойдет какой-то переворот, то Россия будет вынуждена в него вмешаться. Мне кажется, что подписание этого документа – элемент психологической операции, которую сейчас проводит Россия", – отметил председатель правления Института мировой политики.
Виктор Шлинчак отметил, что в Украине воюет полк имени Кастуся Калиновского (белорусский полк Вооруженных Сил Украины, сформированный в марте 2022-го как батальон для защиты Украины, – ред.), и понятно, что этот полк может претендовать на политическую власть в Беларуси, возможно даже в скором будущем.
"Поэтому для многих людей в окружении Лукашенко очевидно, что полк Калиновского может зайти в Беларусь, равно как и российские добровольцы в Белгородскую область. Белорусская армия не сможет им противостоять, к тому же дыры в границах абсолютно такие же. Кроме информационного повода в подписании этого документа, есть еще другой – показать, что Беларусь остается вотчиной России, еще раз привязать Минск более тесными нитями, таким образом якобы обеспечивая безопасность", - сказал Шлинчак.
- 25 марта президент РФ Владимир Путин сказал, что до 1 июля в Беларуси будет достроено хранилище для российского тактического ядерного оружия.
- 31 марта самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности принять от России и стратегическое ядерное оружие, если это потребуется.
- 23 апреля официальные источники министерства обороны Республики Беларусь рассказали, как проходит подготовка к размещению на территории страны различных видов российского ядерного вооружения.
- 25 мая министры обороны России и Белоруссии подписали документ о размещении российского тактического ядерного оружия в Белоруссии.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.1
Покупка 37.1Продажа 37.62
-
EUR
Покупка 40.03Продажа 40.85
- Актуальное
- Важное