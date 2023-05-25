Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

Политолог дал комментарий по подписанному 25 мая документу министром обороны Беларуси генерал-лейтенантом Виктором Хрениным и министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу о размещении тактического ядерного оружия РФ в Беларуси.

"Сейчас действительно к Беларуси будет приковано много внимания, потому что история с Белгородом испугала не только россиян, но и определенную часть белорусского руководства. Напомню, пару дней назад прозвучало заявление: если в Беларуси произойдет какой-то переворот, то Россия будет вынуждена в него вмешаться. Мне кажется, что подписание этого документа – элемент психологической операции, которую сейчас проводит Россия", – отметил председатель правления Института мировой политики.

Виктор Шлинчак отметил, что в Украине воюет полк имени Кастуся Калиновского (белорусский полк Вооруженных Сил Украины, сформированный в марте 2022-го как батальон для защиты Украины, – ред.), и понятно, что этот полк может претендовать на политическую власть в Беларуси, возможно даже в скором будущем.

"Поэтому для многих людей в окружении Лукашенко очевидно, что полк Калиновского может зайти в Беларусь, равно как и российские добровольцы в Белгородскую область. Белорусская армия не сможет им противостоять, к тому же дыры в границах абсолютно такие же. Кроме информационного повода в подписании этого документа, есть еще другой – показать, что Беларусь остается вотчиной России, еще раз привязать Минск более тесными нитями, таким образом якобы обеспечивая безопасность", - сказал Шлинчак.