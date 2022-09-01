"История повторяется": глава МИД Латвии провел параллели между нападением Гитлера на Польшу и РФ на Украину
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс провел параллели между началом в Европе Второй мировой войны в годовщину нападения Гитлера на Польшу и войной РФ против Украины
Об этом Ринкевичс написал в своем твиттере.
"83 года назад нацистская Германия вторглась в Польшу, а СССР впоследствии присоединился к ней. Это стало возможным из-за политики замирения агрессора и соглашения между Сталиным и Гитлером, которое стало триггером для войны. К сожалению, история повторяется. Сейчас, когда Украина продолжает борьбу с агрессором, мы должны продолжать поддерживать ее", - подчеркнул он.
Известно, что Латвия – одна из стран ЕС, поддерживающих визовые ограничения для всех граждан РФ.
Эдгарс Ринкевичс в своих аргументах отмечает, что последние 30 лет россияне могли путешествовать в Европу, но это не изменило их, и Россия в конце концов стала тем государством, каково оно сейчас.
- 31 августа Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия заявили, что введут визовые ограничения для россиян независимо от решения ЕС. Страны также требуют от Еврокомиссии, чтобы она инициировала визовые меры, которые решительно сократят поток российских граждан, прибывающих в Европейский союз и шенгенскую зону.
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