"История повторяется": глава МИД Латвии провел параллели между нападением Гитлера на Польшу и РФ на Украину

Об этом Ринкевичс написал в своем твиттере.

"83 года назад нацистская Германия вторглась в Польшу, а СССР впоследствии присоединился к ней. Это стало возможным из-за политики замирения агрессора и соглашения между Сталиным и Гитлером, которое стало триггером для войны. К сожалению, история повторяется. Сейчас, когда Украина продолжает борьбу с агрессором, мы должны продолжать поддерживать ее", - подчеркнул он.

Известно, что Латвия – одна из стран ЕС, поддерживающих визовые ограничения для всех граждан РФ.

Эдгарс Ринкевичс в своих аргументах отмечает, что последние 30 лет россияне могли путешествовать в Европу, но это не изменило их, и Россия в конце концов стала тем государством, каково оно сейчас.

31 августа Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия заявили, что введут визовые ограничения для россиян независимо от решения ЕС. Страны также требуют от Еврокомиссии, чтобы она инициировала визовые меры, которые решительно сократят поток российских граждан, прибывающих в Европейский союз и шенгенскую зону.

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