Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

Народный депутат Украины дал комментарий о законопроекте №9342 о доплатах и отпусках для военнослужащих, который Верховная Рада приняла в первом чтении 30 мая.

Рабочая группа подала законопроект №9342, который сегодня одобрил комитет и парламент в первом чтении. Некоторые неконструктивные коллеги начали рассказывать, что они этим законом все проблемы решат. Я объясню, что как раз этим законом история о возврате доплат не решается. Эта история зафиксируется, а Кабинет Министров захочет сделать эти выплаты или не захочет. Не буду комментировать, хорошо это или плохо, есть ли на это деньги, но у меня, как у политика, не поворачивается язык нагло лгать нашим военным. Многим своим коллегам я советовал бы лучше жевать, чем говорить", - сказал нардеп.

Ярослав Железняк отметил, что среди военных много очень опытных людей, умеющих лучше читать и считать, чем некоторые народные депутаты.

"В этом законопроекте есть другие важные вещи, которые наверняка должны поддержать. А именно то, что срочникам, курсантам дают дополнительные выплаты в размере 6 тыс. грн, а также тем, кто был ранен и два месяца или больше находится на реабилитации или вне штата. Кроме того, предусматриваются и выплаты для инструкторов, была дискуссия в парламентском зале, некоторые коллеги хотели очень быстро проголосовать, чтобы сказать, что они что-то там вернули, но вышел мой коллега Роман Костенко и, как военный, объяснил, почему законопроект нужно доработать. Зал прислушался к его позиции, в законопроект будут внесены правки. Соответственно, где-то в середине июня, если не будет проблем, законопроект проголосуется в целом", - рассказал Железняк.

10 апреля Верховная Рада проголосовала за возврат доплат в 30 тысяч гривен военным, работникам ДСНС и полицейским.

12 апреля в парламент был внесен проект постановления, блокирующего подписание председателем ВР и президентом Украины закона, предусматривающего возвращение ежемесячной премии.

30 мая Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроекты об увеличении отпусков и премии военным





