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История о ровеснике Независимости, погибшем за Украину, вышла на телеканале "Еспресо"

14 ноября, 2021 воскресенье
19:58
война с Россией

На телеканале "Еспресо" состоялась премьера фильма "Рожденный с Независимостью" документального сериала "Живые мечты. АТО. Истории героев в лицах"

Фильм посвящен Оресту Квачу. Он с детства любил Украину всем сердцем и в 23 года без колебаний уехал защищать Родину.

Орест ровесник независимости. Родился он в живописном городе Залещики, Тернопольской области. С детства называл себя "бронированным", ведь мечтал быть сильным и мужественным. Спорт – это была его страсть, потому что в здоровом теле – здоровый дух. А еще – война. Маленьким Орестом брал все, что было под рукой и формировал войска.

Затем повзрослел и интересы стали глубже. Его любимым стихом авторства Уильяма Хенли был "Непокоренный". Парень увлекался историей, многое знал о характерниках, а еще профессионально занимался спортом. Орест был бойцом спортивного клуба "Характерщик".

Друзья вспоминают, что спорт для Ореста был инструментом в достижении главной цели – борьбе за Украину.

После окончания школы Орест поехал в Киев и поступил в Киевский военный лицей им. Ивана Богуна, затем пошел на обучение в Киевский национальный экономический университет им. Вадима Гетьмана.

Когда начался Майдан, Орест был там в первых рядах, ведь не мог стоять в стороне. Жизненный девиз Ореста: "Украина или смерть!" Поэтому как только начали формироваться первые добровольческие батальоны ехать на Восток, парень сразу записался.

Орест Квач погиб 27 июля 2014 года во время боя на железнодорожном переезде в городе Лутугино Луганской области.

Кавалер ордена "За мужество" III степени (посмертно).

Самое большое желание Ореста – жить в свободной, Независимой Украине, за что он отдал свою жизнь.

А еще парень хотел, чтобы учащиеся его родной гимназии имели свободный доступ к занятиям спортом, однако спортивной площадки в учебном заведении не было.

Ирина Коваль, автор проекта "Живые мечты" осуществляет мечту героя. При поддержке Владимира Гевко, народного депутата, строится современная спортивная площадка в честь Ореста Квача.

Проект воплощен при содействии Украинского культурного фонда.



 
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