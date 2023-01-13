Есть такая российская госпожа Вера Миронова. Она — большой и уважаемый "эксперт" по террористическим движениям. Кто-то титрует ее как "военного эксперта". Госпожа Вера – классический человек без биографии. Куча программ в американских университетах. Исследователь в одном из центров Гарварда. Но нигде ни слова о месте рождения, базовом образовании, опыте работы.

Нет, госпожа Вера, не одобряет политику Путина. Ее приглашают к себе писать ведущие медиа мира. Комментарии у нее берут финансируемые Госдепом радио и ТВ. Она – желанный гость на конференциях. Госпожа Вера, конечно, резко осуждает войну.

Но фокус научных интересов госпожи Мироновой говорит о многом. Ее наиболее известный труд — монография "От борцов за свободу до джихадистов". Где, конечно, уделяется много внимания тому, как "народы Северного Кавказа" связаны с ИГИЛ. За свою эпистолярную биографию Вера уделяла внимание и "украинским неонацистским движениям". Много, вместе с одной известной российской журналисткой с нашим паспортом, лауреаткой многих международных премий, писала о том, как Украина становится тихой гаванью для чеченцев, которые воевали за ИГИЛ! Потому что безвиз, а значит, чеченцам-джихадистам очень просто попасть из Украины в Европу. Коррупция, поддельные документы и т.д.

Фокус научных интересов госпожи Мироновой говорит о многом. Ее наиболее известный труд - монография "От борцов за свободу до джихадистов". Где, конечно, уделяется много внимания тому, как "народы Северного Кавказа" связаны с ИГИЛ. За свою эпистолярную биографию госпожа Вера уделяла внимание и "украинским неонацистским движениям"

На днях Вера в своем твиттере очень так тонко, в виде риторических вопросов начала проводить московский нарратив в отношении одного из лидеров чеченского сопротивления в Украине Абдул-Хакима Шишани. Как это так, человек был там где-то, по слухам, рядом с ИГИЛ где-то там стоял, был в Сирии! Зачем такой человек Украине и т.д.

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Хотя все, кто в теме знает и отношение Абдул-Хакима к ИГИЛ, и его главную мотивацию для своей борьбы в Сирии – он во главе чеченского подразделения воевал там не за "всемирный халифат", а из-за желания мести москалям. Но Вера и ей подобные не теряют времени. Они своей мягкой сапой делают все для дискредитации наиболее активных лидеров народов Северного Кавказа как "джихадистов". Также все эти западные "эксперты" с российскими фамилиями дискредитируют одного из немногих реальных дагестанских лидеров Абу Умара Саситлинского и многих других. Медленно продвигая этот нарратив на Западе к состоянию, когда он становится общепризнанным мейнстримом. Ибо на одной стороне весов слово "гарвардского профессора", а на другой — слово какого-то боевика! И в этом госпожа Вера и ей подобные вторят российским спецслужбам, вложившим в этот нарратив (чеченцы-террористы) сотни миллионов долларов. Более того, сами спонсировали не присущие народам Кавказа салафитские движения и боевые группы, которые возглавляли в том числе арабы!

Я пошел в гости к госпоже Вере. После моего комментария-предложения выбрать из двух слов "Лубянка" и "Ясенево" (штаб-квартира российской внешней разведки. - Авт.) любимое, она меня забанила!

Я ставлю на "Ясенево"! Они гораздо умнее ФСБ. Умеют работать тонко. Вбросы в страны Запада людей без биографии с последующей их легкой интеграцией в high society – давний и отработанный ПГУ КГБ механизм.

Ученый и колумнист из "russian studies" очень быстро продвинется в академической и публицистической среде США, где традиционно в этих темах мало кто понимает. Это еще проще, если в твоем распоряжении целый аналитический департамент СВР РФ как sources

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Конечно, ученый и колумнист из "russian studies" очень быстро продвинется в академической и публицистической среде США, где традиционно в этих темах мало кто понимает. Это еще проще, если в твоем распоряжении целый аналитический департамент СВР РФ в качестве источников. И вся агентурная сеть работает на то, чтобы капитализировать тебя, привезти туда, куда других не пускают, дать тебе информацию, обеспечить прикрытие и безопасность. Это не героическая госпожа Вера, несмотря на риски для жизни, моталась по Ираку-Сирии. Очень просто мотаться по таким местам, когда принимает тебя многолетний агент в среде бывшего иракского командования, а охрану обеспечивает некое спецподразделение "Заслон"!

Если мы действительно хотим реально преодолеть влияние Кремля на Западе, нам нужно очень четко общаться с нашими партнерами специфическими каналами. И просто объяснять им методички, по которым работают в российской разведке. Благо, методички-то у нас со времен совка одинаковые. И, можете верить, можете нет, там реально мало кто в этом разбирается.

А что касается политических шагов. Признав Чечню, пора браться за формализацию подразделений и политических структур, системную контрпропаганду и т.д. А то всех вместе в джихадисты запишут...

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Об авторе. Сергей Высоцкий, журналист, бывший народный депутат Украины.

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