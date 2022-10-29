Об этом сообщает Европейская Солидарность .

Порошенко отметил, что Путин в очередной раз применяет свой привычный инструмент – международный шантаж.

"Прежде всего я это характеризую как агонию. В любых обстоятельствах попытаться напугать мир – это классический план действий Путина. Путин шантажирует мир. Сначала он шантажировал мир голодом, когда сотни миллионов людей должны были оказаться в странах Африки и Азии в голодном плену в связи с блокированием черноморских портов с украинским зерном. Затем он пытался шантажировать мир холодом в связи с остановкой поставок энергоносителей в европейские страны", - напомнил Порошенко.

Пятый президент призвал ЕС принять следующий пакет санкций и полностью отказаться от российских энергоносителей, прекратив финансирование Путиным войны.

"Потом они пытались пугать нас ядерным загрязнением - атакой на Запорожскую атомную электростанцию. Мир тоже не испугался. Потом были угрозы применения ядерного оружия. А сейчас министры Путина начали звонить своему визави, убеждая их в опасности "грязной бомбы", – констатирует Порошенко.

"Украина не просто решительно опровергает это сплошное вранье и шантаж. Украина пошла дальше, и, как в 2014 году после террористической атаки России на МН17, сегодня пригласила экспертов МАГАТЭ для тщательной проверки отсутствия каких-либо компонентов "грязной бомбы", – отмечает Петр Порошенко.

По мнению Порошенко, Путин пытается "продать" историю о "грязной бомбе" своей внутренней аудитории.

"Путин ищет сейчас возможность, как убедить россиян, зачем он вообще пошел в Украину, цель этой авантюры. Потому что в этом отличие украинцев от россиян. Каждый украинец знает, за что он воюет. А россияне не знают, что они здесь делают и за что десятки тысяч россиян остались здесь навсегда", – резюмирует Порошенко.

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