Так вот, я вам тоже расскажу. Как человек, чья фамилия Казанжи и родом из Татарбунарского района в Одесской области. Дважды дискриминированная. Ибо название Татарбунары многим почему-то кажется смешным и бестолковым.

1986 или 1987 год. Учусь в Киеве, вместе с подругой ищем квартиру. Приходим по объявлению. Все ок, договорились.

И здесь кульминация. Женщина, владелица, спрашивает, откуда мы родом. Я называю полный адрес. Она слышит Татарбунары (прикольный городок, кстати), поднимает на меня глаза и так утвердительно спрашивает:

– Так вы татарка?

Подруга не растерялась:

– Да нет, она бунарка!

Короче, квартиру нам не сдали.

1990 год, в сентябре я вышла замуж, сменила фамилию и пришла менять документы. Все происходило в каком-то кабинете университета, где сотрудница заполняет бумаги. Она трижды переспрашивает фамилию, точно необычную для киевского уха)

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1990 год, в сентябре я вышла замуж, сменила фамилию и пришла менять документы. Все происходило в каком-то кабинете университета, где сотрудница заполняет бумаги. Она трижды переспрашивает фамилию, точно необычную для киевского уха)

Я, зная, как все, кому не лень, внутрь фамилии вставляют разные дополнительные буквы — типа КазанДжи, КазанТжи, начинаю ей диктовать:

- Казан, — делаю паузу.

И дальше: - жи.

Она поднимает голову на меня и серьезно спрашивает:

- А "жи" через дефис?

Я отвечаю:

- Ага, и дальше из-за дефиса "оглы" (я знаю, что женский вариант "кизы", но это совсем не об этом).

Она опускает голову над тетрадью, пишет. Я смотрю, а там написано: Казан-жи-оглы.

Боже, как я смеялась!.. Она обиделась. Была молодая, не заматеревшая, поэтому не выгнала, а переписала))))

Я тогда диплом писала. Этносоциологический очерк. Про жизнь темнокожих в Одессе. Конечно, я много общалась с темнокожими в своем городе, с их семьями.

И вот мой одногруппник, хороший парень, увидев мою новую фамилию, участливо так меня спрашивает:

– Ну и кто он? Только не говори, что нормальный, как мы! Темненького нашла?

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Раньше мне регулярно советовали в комментариях под блогами заняться почему выборами башкана в Гагаузии. Мне пришлось даже изучить путь Гагауз Йери к автономии, я знаю политические персоналии, основные фамилии и хронологию событий там. А, я еще книгу "Гагаузы" купила)

Раньше мне регулярно советовали в комментариях под блогами заняться почему выборами башкана в Гагаузии. Мне пришлось даже изучить путь Гагауз Йери к автономии, я знаю политические персоналии, основные фамилии и хронологию событий там. А, я еще книгу "Гагаузы" купила)

У меня таких историй достаточно. Поэтому однажды мне было легко писать раздел в методичку, который назывался "Стереотипы".

С последнего. Пишет чувак из домашнего чата в личные: у тебя на английском три z в имени и фамилии. Скажи, как с этим живется?

Написала, что живется хреново. Обратилась в ЦНАП. Теперь буду OYA KAANHY.

Но! Моя фамилия логически выглядит много где) В Турции, на Кипре, в Греции, в Крыму, в Туркменистане… Осман Пашаев вообще обо мне вынужден был вспоминать регулярно — он жил на одноименной или рядом улице.

В Туркменистане, кстати, мне первое, что говорили все четыре раза, когда я там была:

– О, у нас есть город Казанджик, вы ведь там были? Там ваши корни, езжайте обязательно!

До тех корней я таки доехала. Как и в Гагауз Йери. Но это случалось случайно)

Кстати говоря. Моя фамилия – Карпенко.

Деда моего мужа нашли маленького посреди дороги на юге Одесщины. Доставили в приют. Тогда это была территория Румынии. Ему дали фамилию или начальника, или работника этого учреждения. Родных так никогда и не нашли.

Выводов не будет.

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Об авторе. Зоя Казанжи, журналистка.

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