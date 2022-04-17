"История назовет наши действия вторым гитлеризмом и устроит Нюрнберг". В бывшем штабе оккупантов в Катюжанке нашли дневник российского офицера, который допрашивал пленных

Отсканированную тетрадь его рукописных записей сегодня, 17 апреля 2022 года, обнародовали журналисты-расследователи из проекта "Схемы", передает Еспресо.TV .



В здании катюжанской школы россиянами был обустроен командный пункт. Среди других командиров там находился и молодой офицер, представлявшийся как Константин или как "Немец".

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"Наш учитель - моя жена нашла дневник в одном из кабинетов, который вел, скорее всего, один из офицеров. И при том, скорее всего, юрист или представитель Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ. Там это по контексту можно понять ", – говорит директор школы Николай Никитчик.Это обычные полевые офицерские записи, но вместе с тем с личными мнениями автора, который сомневается в целесообразности войны с Украиной и адекватности 70-летнего верховного главнокомандующего вооруженными силами РФ Владимира Путина.Вот некоторые отрывки из найденного дневника:"До сих пор не смирился с тем, что я нахожусь в чужом государстве, до сих пор не верю в войну. До сих пор не знаю, правильно ли все это"."Бестит, что никто не говорит правду о потерях, о реальности боевых действий, только и слышу, что "дело наше верное, победа будет за нами"! Да верное ли это дело? Залезть в чужую страну и бомбить ее города?""Хотели блицкриг, а в результате… сели на пятую точку. Есть ощущение, что история назовет наши действия вторым гитлеризмом и устроит очередной "Нюрнберг". Я вилять не стану, виноват, был, воевал, сожалею!""Артиллерия "мажет", БПЛА тупят... войска неслаженные, трехсотые и двухсотые в достатке, а командование в докладах говорит лишь о мнимом успехе... Путину скоро 70 (столько ему исполнится в октябре 2022, - ред.), если он умрет, начав войну, будет "что-то"!