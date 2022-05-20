История насилия России в Украине ужасна. Исключение из Совета Европы было правильным решением, - Генсек СЕ
Зверства, совершенные Россией в Украине, подтверждают правильность решения исключения из Совета Европы
Об этом Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич заявила сегодня на заседании министров иностранных дел стран - членов Совета Европы в Турине.
"Я своими глазами видела разрушения и страдания, вызванные жестокой агрессией России, которая, к сожалению, продолжается. Никогда не забуду Бородянку и Ирпень. История насилия ужасна: это не что иное как изнасилования, пытки и убийства мирных жителей и комбатантов, женщин и мужчин, девушек и парней. Все это подтверждает нам, что решение об исключении России из Совета Европы было правильным. Эта страна не только нарушила устав нашей организации, но и попирает ценности и принципы, которые она должна защищать", - подчеркнула генсек СЕ.
При этом Пейчинович-Бурич подчеркнула, что поддержка Украины является главным приоритетом Совета Европы. Она сообщила о возобновлении работы офиса СЕ в Киеве.
"Мы также полны решимости помогать государствам-членам гарантировать основные права украинских беженцев как через финансовую поддержку нашего Банка развития, так и через помощь, которую оказывает мой Специальный представитель по вопросам миграции и беженцев", - добавила генсек Совета Европы.
- Напомним, Совет Европы исключил Россию из числа своих членов еще 16 марта.
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