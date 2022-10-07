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Обзор

История Монро, Елизаветы II и комедия об атомной катастрофе: что смотреть на выходных

Дарья Тарасова
7 октября, 2022 пятница
10:56
Культура

В центре сюжета премьер этой недели – женщины, поражающие своей силой, отвагой, умом и талантом: культовая звезда Мэрилин Монро, любимица своего народа королева Елизавета, бесстрашные и отважные женщины агоджи и талантливый подросток, который должен спасти человечество

"Блондинка"

На Netflix

Секс-символ 1950-х Мэрилин Монро до сих пор никого не оставляет равнодушным. Новая психологическая драма от режиссера Эндрю Доминика – это смелое переосмысление жизни актрисы, которая едва ли не дольше всех звезд оставляет за собой звание иконы стиля и воплощения женственности.

"Блондинка" - это история личной жизни легенды Голливуда, которая началась со сложного детства. Психически больная мать, приемная семья, а затем изменение настоящего имени на псевдоним Мэрилин Монро и съемки в стиле пин-ап.

Фильм на грани фактов и выдумок основан на романе-бестселлере Джойс Кэрол Оут и рассказывает о цене, которую Мэрилин Монро пришлось заплатить за свою славу.

Роль Мэрилин исполнила кубино-испанская актриса Ана де Армас. Одним из продюсеров фильма выступил Брэд Питт.

"Королева Елизавета II: Ее славное правление"

В кинотеатрах с 6 октября

Документальная лента о Елизавете II, которая правила 70 лет и семь месяцев – самое длинное из британских монархов, расскажет о жизни и деятельности королевы. Фильм расскажет о роли Елизаветы II, которая своим достоинством завоевала благосклонность всего мира. Она фигура силы и выносливости, она та, о ком объективно и не пафосно говорят "эпоха".

Лента объясняет, какую роль играла Елизавета II в мире, где институт монархии не обладал прежним весом и влиянием. Фильм показывает историю королевы сквозь триумфы, скандалы и личные потери.

"Пришелец из будущего"

В кинотеатрах с 6 октября

Французский режиссер Франсуа Декрак попытался подшутить над катастрофой на атомной электростанции. Сюжет его фантастической комедии об апокалипсисе довольно банален. После аварии на атомной электростанции половина человечества вымерла. Экологическая катастрофа в ближайшее время уничтожит и вторую половину людей.

Чтобы предупредить трагедию, парень по прозвищу Визитер с 2555 года совершает путешествие в прошлое и возвращается в 21 век. Он стремится помешать апокалипсису и спасти человечество, поэтому выходит на дочь директора станции и на ее отца. Однако не все так просто, ведь на самого Визитера охотится организация, которая почему хочет оставить все, как есть.

В контексте нынешних новостей можно возмутиться комедии о катастрофе на АЭС, а можно воспринять ее как еще одну (хотя и ненамеренную) пощечину Путину в ответ на его угрозы применить ядерное оружие.

"Королева-воин"

В кинотеатрах с 6 октября

"Королева-воин" – это историческая драма о смелых и сильных женщинах, которые в 18-19 веках боролись за собственную независимость в королевстве Дагомея. В основе фильма – реальная история агоджи – отряда воинов, в который входили исключительно женщины.

Воительницы освободили соплеменниц из рабского порабощения местной империи Ойо и отважно защищали свое западноафриканское королевство от врага. Ведь зло не оставило мечты о реванше и, получив поддержку европейской империи, начало собирать войска.

"Хроники Веспер"

В кинотеатрах с 6 октября

Еще одна премьера, в центре которой — катастрофа человечества. Приходят новые темные века. Люди массово инвестировали в генные технологии, однако предотвратить экологическую катастрофу так и не смогли. Изобретенные самими людьми вирусы скрылись, уничтожив растения, животных и значительное количество людей. Катастрофа разделила общество на процветающую олигархическую элиту и людей, борющихся за выживание.

Главная героиня фильма – 13-летняя девочка Веспер, живущая в доме в лесу со своим прикованным к постели отцом. Однажды Веспер встречает женщину, которая заставит ее использовать свой ум, силу и способности к биохаккерству, чтобы изменить жизнь.

Другие

Фильм снова демонстрируют в кинотеатрах - с 6 октября

События мистического триллера, снятого в 2001 году, с Николь Кидман в главной роли разворачиваются в конце второй мировой войны. Грейс с двумя детьми живет в отдаленном от всех доме и ждет возвращения мужчины с фронта. Их дети страдают странной болезнью и требуют особого внимания: они не могут находиться на прямом дневном свете. Им нужна постоянная тьма.

В доме появляется семья новых слуг, которые, кажется Грейс, ведут себя странно. Вместе с их появлением в доме начинаются твориться подозрительные вещи.

Лента прошла ремастеринг.

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