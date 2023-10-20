"История любви двух человек": Жадан и Соловий выпустили общий клип "Сердце"

Видео появилось на Ютуб-канале Жадан и Собаки .

"Композиция "Сердце" - манифест любви к миру, которая прорастает из честности и понимания его недостатков и изъянов. Это откровенная и понятная история любви двух людей, за которой скрываются преданность и смелость", - говорится в описании к клипу.

Съемка проходила во Львове, частично в церкви Святого Андрея Первозванного.

Слова песни написал Сергей Жадан, а музыку – Кристина Соловий.

Что известно о Жадане и Соловий

В начале мая 48-летнего Сергея Жадана застали за ручку с девушкой , похожей на певицу Соловий. Примечательно, что незадолго до этого писатель подал на развод со своей женой Ириной Куницыной. Супруги были вместе 15 лет, у них 10-летняя дочь Мария. Ирина Куницына – вторая жена писателя. Первой женой артиста была режиссер и основательница харьковского театра "Арабески" Светлана Олешко. У бывших супругов есть сын Иван.

Через несколько дней после появления видео в соцсети Жадан и 30-летняя Кристина Соловий анонсировали совместный концерт , который прошел во Львове 22 мая. На нем они тоже подогрели слухи об отношениях.

Впервые о вероятном романе заговорили после того, как в декабре украинская певица выпустила клип на песню "Юность" , где вместе с украинским писателем сыграла историю любви. Артисты страстно целовались в видео. Уже весной Сергей прокомментировал съемки клипа, заявив, что в этом не было "ничего сложного", а также признался, что не испытывал смущения .

Украинский писатель и певец Сергей Жадан вместе с музыканткой Кристиной Соловий выступили на одной сцене во Львове и подогрели слухи о романе. В последние месяцы артисты часто стали появляться на концертах и литературных мероприятиях вместе. Слухи о романе, появившиеся в апреле, они не комментируют. Во время выступления во Львове Жадан и Соловий пели дуэтом и нежно обнимались на сцене.

17 октября стало известно, что Соловий и Святослав Вакарчук, который ее продюсировал, больше не будут работать в паре.