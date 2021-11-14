История исключительного политика, который с первых дней уехал защищать Украину, вышла на телеканале "Эспрессо"

Шестая серия посвящена Александру Романенко (позывной Скиф). Он родился в поселке Старая Синява Хмельницкой области. С детства увлекался боевым искусством и военным делом.



В 20 лет Александр был направлен для прохождения службы в состав ограниченного контингента советских войск в Демократической Республике в Афганистан. В момент распада Советского союза служил в Узбекистане. Тогда перед Александром стал выбор продлить службу в этой стране или переехать в Россию. "Скиф" решил вернуться на Родину, ведь был настоящим украинцем, и не хотел приносить присягу на чужбине.



По возвращении домой ему было нелегко, но затем он возглавил союз ветеранов Афганистана. Позже мужчине предложили должность директора дома престарелых. А в 2010 году Александр решил баллотироваться на поселкового голову и победил с огромным отрывом.



В 2014 году Александр понял, что начнется война. С первых дней он искал пути, как попасть в военную группу, потому что хотел быть нужен. Он знал, что у него достаточно опыта и сил, чтобы защищать Родину.



"Скиф" написал заявление на отпуск и ушел добровольцем батальона территориальной обороны "Донбасс".



19 августа 2014 года во время боев за Иловайск Александр погиб от пули снайпера, спасая побратима.



Награжден орденом "За мужество" III степени (посмертно)".



"Скиф" мечтал, чтобы в его родной Старой Синяве была комфортная жизнь, хотел больше сделать для поселка. Во время Революции Достоинства, когда на Майдане начали гибнуть люди, Александр сказал, что хотел бы переименовать центральную площадь и установить памятник "Павшим за Украину". Скульптор Петр Старух сейчас работает над созданием проекта и как только будет понятно, сколько нужно средств на его реализацию, автор проекта Ирина Коваль объявит об общей цене. Договоренности с местными властями уже достигнуты.



Проект воплощен при содействии Украинского культурного фонда.