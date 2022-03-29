История доказывает, что украинцы – сильные люди: Легендарный боксер Тайсон поддержал братьев Кличко и Украину
Бывший чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон поддержал братьев Виталия и Владимир Кличко и Украину в борьбе против российских агрессоров
Об этом Тайсон заявил в интервью Fox Business.
На вопрос, не хотел бы американец устроить с кем-то из братьев Кличко благотворительный поединок в поддержку Украины, он ответил, что украинские экс-чемпионы мира сейчас делают гораздо более важные вещи.
"Я знаю братьев Кличко, мы знакомы друг с другом, но в последнее время я с ними не разговаривал. Благотворительный бой с Владимиром Кличко? По-моему, нам нужно больше, чем благотворительный поединок. Сейчас они делают более важную работу. Они находятся на передовой. Нельзя сделать что-либо большее, чем это", - сказал Тайсон.
Он добавил, что украинцы не раз доказывали, что они сильные люди.
"Послушайте, история Украины доказывает, что украинцы - сильные люди, которые с давних пор имеют дело с россиянами", - подчеркнул Тайсон.
- 22 марта филиппинский боксер Мэнни Пакьяо поддержал братьев Виталия и Владимира Кличко и Украину.
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