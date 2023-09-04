История девочки в первые дни войны: повесть украинской писательницы Оксаны Лущевской переиздадут в США

Об этом "Читомо" сообщила сама писательница.

Книга Лущевской вышла на украинском языке в 2022 году в издательстве "Книголав". Это краткая повесть в форме детского дневника. Главная героиня – семилетняя девочка Ия, ведущая заметки в течение первых десяти дней полномасштабного вторжения РФ в Украину (с 24 февраля по 5 марта). Там ребенок рассказывает о своей повседневной жизни, о заботах и страхах. В книге также вымышленный астронавт, который помогает девочке держаться.

По словам живущей в США Лущевской, поиск издателя за океаном длился год.

"Было несколько издательств, которые работают на две страны, и были ситуации, скажем, когда сторона США хочет издавать рукопись, а сторона другой страны – не готова давать детям книгу о войне. Была и издательство, которое хотело других иллюстраций, чтобы не такие патриотические. Да, мне было важно, чтобы книга вышла такая же, как в Украине. В конце концов, весной 2023 года мы нашли издательство, чье видение - давать детям книги о демократии, равенстве, ценностях и правах человека", - рассказала писательница.

Она убеждена, что у книги есть шансы попасть в школьные и классные библиотеки, поскольку в США озабочены темой российско-украинской войны.

"В детской литературе есть дискурс о том, что дети должны больше читать книги из разных стран, чтобы понимать, что мы все – граждане мира и все взаимоответственные друг перед другом. Нам важно, чтобы американские дети читали те книги, которые читают украинские дети. Это творит общий нарратив и общий дискурс", — сказала Лущевская.