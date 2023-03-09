Об этом она рассказала в эфире Еспресо.

"На самом деле мифов о Т.Г. Шевченко очень большое количество. Я пыталась осветить те, которые являются стереотипными в нашем обществе. Первое - "дед в кожухе", мы всегда привыкли видеть мрачного Шевченко в шапке. Но надо понимать, что Тарас Григорьевич был очень прогрессивным человеком в свое время, он модно одевался, у него были лучшие и изысканные костюмы, которые он заказывал из Парижа в Санкт-Петербург, например, он каждый месяц мог себе покупать такой костюм, потому что его картины были очень популярны, его все знали и ценили как художника, поэтому активно покупались работы Шевченко", - рассказала кандидат исторических наук.

Алина Понипаляк обратила внимание на интересный моменте о том, что современник Т.Г. Шевченко, российский поэт Александр Пушкин не мог себе купить даже сюртук на свадьбу, не говоря о пошиве где-то в Париже.

"Разрушаем миф, что Шевченко был бродягой без средств к существованию, что якобы его содержали какие-то господа. Тарас Григорьевич имел достаточно хороший доход и был модником. А то, что он носил кожух и казацкую шапку и в таком виде появлялся в лучших домах Санкт-Петербурга, то для того, чтоб подчеркнуть свою украинскость. Таким образом Шевченко пытался популяризировать все украинское и не стеснялся того, что он является украинцем. Так же и мнение, что он был атеистом, то это не так, для него равны были два лозунга - Бог и Украина. И анализируя его произведения, мы увидим повсюду сочетание Бога и Украины, а атеисты о таком не пишут", - подытожила историк.