Историк из окопа: о Руси, нации и имперском прошлом
В рамках проекта НЕ ИСТФАК сегодня в 18:30 Александр Алферов - кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН
Темы для разговора:
– Когда сформировалась украинская нация?
- Почему Россия оккупировала термин "Русь"?
- Деимпериализация: как Украине избавиться от последствий русификации?
Просматривать эфир и комментировать можно по ссылке:
НЕ ИСТФАК – это разговоры двух друзей, журналистки Ульяны Панасюк и учителя истории Владислава Штегельского о нашем прошлом. Да еще с приглашенными гостями-специалистами:
- Института истории Украины НАН Украины;
- Украинского института национальной памяти;
- ведущих университетов страны и историко-культурных учреждений.
Говорим об истории Украины и украинцах, русских, поляках, крымских татарах, судьба которых связана с нашим государством. Проект популяризирует историю Украины и формирует адекватную картину прошлого, ведь оно является основой украинской идентичности и залогом единства страны.
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