"Истории войны. Оккупация" с Ириной Узловой сегодня в 18:00. Героиня - Оксана Погомий
Сегодня в 18:00 в эфире YouTube телеканала "Еспресо" героиня программы "Истории войны" с ведущей Ириной Узловой – Оксана Погомий, волонтер, активистка, глава Херсонской ячейки общественной организации "Дело Громад", депутат Херсонского городского совета
Оксана Погомий все дни, проведенные в оккупации российских захватчиков, неуклонно верила и мужественно ждала украинских военных, которых всегда называла Богами, и неустанно помогала тем, кто вместе с ней переживал смутное время марша вражеских сапог по городу. Она ни на минуту не сомневалась, что Херсон всегда был и будет украинским.
"Будьте мне живыми" – эти слова мы всегда ждали увидеть в постах Оксаны во время оккупации. И счастливы были смотреть ее видео, в которых информировала о ситуации в городе, настроениях людей, поднимала боевой дух. Сейчас Оксана Погомий работает над восстановлением города, помогает нуждающимся и уже задумывается над развитием культурного украинского пространства в Херсоне и даже начинает реализовывать эту идею.
Как началась война для Оксаны Погомий, что давало ей безоговорочную надежду увидеть украинских воинов в городе и какой она была – жизнь под пристальным наблюдением врага – говорим с Оксаной в программе "Истории войны" на "Эспрессо" сегодня в 18:00. Люди, приближающие нашу победу и своей работой, и позицией, демонстрируют: врагу в Украине – не место! Не пропустите!
"Истории войны" с Ириной Узловой - авторская программа – цикл интервью с военнослужащими: известными людьми, публичными деятелями, политиками, лидерами общественного мнения, активистами, которые с началом полномасштабной войны сменили свою привычную деятельность и ушли добровольцами на фронт, чтобы с оружием в руках защищать украинскую землю от врага и приближать Украину к победе
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