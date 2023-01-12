Оксана Погомий все дни, проведенные в оккупации российских захватчиков, неуклонно верила и мужественно ждала украинских военных, которых всегда называла Богами, и неустанно помогала тем, кто вместе с ней переживал смутное время марша вражеских сапог по городу. Она ни на минуту не сомневалась, что Херсон всегда был и будет украинским.

"Будьте мне живыми" – эти слова мы всегда ждали увидеть в постах Оксаны во время оккупации. И счастливы были смотреть ее видео, в которых информировала о ситуации в городе, настроениях людей, поднимала боевой дух. Сейчас Оксана Погомий работает над восстановлением города, помогает нуждающимся и уже задумывается над развитием культурного украинского пространства в Херсоне и даже начинает реализовывать эту идею.

Как началась война для Оксаны Погомий, что давало ей безоговорочную надежду увидеть украинских воинов в городе и какой она была – жизнь под пристальным наблюдением врага – говорим с Оксаной в программе "Истории войны" на "Эспрессо" сегодня в 18:00. Люди, приближающие нашу победу и своей работой, и позицией, демонстрируют: врагу в Украине – не место! Не пропустите!

"Истории войны" с Ириной Узловой - авторская программа – цикл интервью с военнослужащими: известными людьми, публичными деятелями, политиками, лидерами общественного мнения, активистами, которые с началом полномасштабной войны сменили свою привычную деятельность и ушли добровольцами на фронт, чтобы с оружием в руках защищать украинскую землю от врага и приближать Украину к победе