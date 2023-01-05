"Истории Войны", 18:30. Путин не доживет до трибунала
Сегодня в 18:00 в эфире YouTube телеканала "Эспрессо" герои программы "Истории войны" с ведущей Ириной Узловой – писатели, издатели, общественные деятели, блоггеры, бойцы полка "Азов" Виталий и Дмитрий Капрановы
Братья Капрановы всегда боролись с русскими историческими фейками, противодействовали московским манипуляциям и враждебным имперским нарративам – своими книгами, лекциями по истории, разрушали кремлевские мифы публичными выступлениями. Однако с началом наступления решили - этого мало, и стали бороться с врагом с помощью реального оружия, а потом вернулись к активному противодействию агрессору на информационном фронте.
Как писатели научились руководить пулеметами и гранатометами, как Путин объединил украинцев от Ужгорода до Донецка, каким видят конец Путина и распад России и как Украине усилить борьбу на информационном фронте – говорим с Виталием и Дмитрием Капрановыми в программе "Истории войны" на "Эспрессо" сегодня в 18.00. Вдохновляющие художники поднимают боевой дух и закаляют веру в победу всего украинского! Не упустите!
"Истории войны" с Ириной Узловой - авторская программа – цикл интервью с военнослужащими: известными людьми, публичными деятелями, политиками, лидерами общественного мнения, активистами, которые с началом полномасштабной войны сменили свою привычную деятельность и ушли добровольцами на фронт, чтобы с оружием в руках защищать украинскую землю от врага и приближать Украину к победе
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