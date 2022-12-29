"Истории войны", 18:00. Эффект накопления ракетного террора бездействует. Россию ждет трибунал
Сегодня в 18:00 в эфире YouTube телеканала "Еспресо" - Вадим Васильчук, офицер 128-го батальона 112-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ, командир взвода, депутат Киевского городского совета. К разговору присоединится товарищ Вадима Васильчука – журналист Богдан Буткевич
Вадим Васильчук, отец 3 детей, никогда не стоял в стороне от судьбоносных вызовов нашей страны. Он митинговал против принятия катастрофических для украинской безопасности Харьковских соглашений, был активным борцом времен Оранжевой революции и Евромайдана, известен как инициатор и организатор акций "Живая цепь Соборности", фестиваля "Гайдамака". С началом нашествия российских захватчиков Вадим Васильчук с позывным Гамалия стал на защиту столицы как офицер 128-го батальона отдельной бригады территориальной обороны города Киева. После изгнания россиян с Киевщины его подразделение отправилось уничтожать врага на горячую Харьковщину.
Насколько сильно украинцы любят и ждут ВСУ, а россияне боятся наших военных и чему хотят у них научиться, почему эффект накопления ракетных атак и геноцидного террора не сработает, какой отпор получит враг, если попытается двинуться на Киев из Беларуси, какие резервные сценарии готовить киевлянам, а также о том, как Вадим Васильчук успевает держать и настоящий, и политический фронт и о чем мечтает после победы, говорим с ним в программе "Истории войны" на "Еспресо" сегодня в 18:00. Бойцы, которые вдохновляют, поражают и вселяют веру в победу! Не упустите!
Смотреть эфир и комментировать можно по ссылке:
"Истории войны" с Ириной Узловой - авторская программа - цикл интервью с военнослужащими: известными людьми, публичными деятелями, политиками, лидерами общественного мнения, активистами, которые с началом полномасштабной войны сменили свою привычную деятельность и ушли добровольцами на фронт, чтобы с оружием в руках защищать украинскую землю от врага и приближать Украину к победе
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