Историческое время требует исторических решений: Дания резко наращивает оборонный бюджет и отказывается от российского газа

Об этом заявила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен, передает Reuters .

Основные парламентские партии договорились, что Дания будет постепенно увеличивать свои расходы на оборону, чтобы достичь 2% ВВП к 2033 году.

Также из бюджета будет выделено 7 миллиардов крон в течение следующих двух лет на укрепление обороны, дипломатии и гуманитарных усилий Дании.

Также основные парламентские партии договорились о том, что Дания должна стать независимой от российского газа "как можно скорее", хотя сроки не были определены.

"Исторические времена требуют исторических решений", - сказала Фредериксен на брифинге в Копенгагене, добавив, что это "самая большая инвестиция в оборону Дании за последнее время".

"Нелепое и жестокое нападение Путина на Украину ознаменовало новую эру в Европе, новую реальность", - подчеркнула она.

"Борьба Украины — это не только украинская, это проверка на прочность всего во что мы верим наших ценностей, демократии, прав человека, мира и свободы", - добавила премьер-министр Дании.

Чтобы обеспечить более высокие расходы на оборону, текущие бюджетные ограничения Дании будут смягчены, а дефицит станет отрицательным после 2025 года.

Напомним, Парламент Дании 3 марта поднял украинский флаг рядом с датским в знак солидарности с Украиной.

Также Дания поставила Украине около 2,7 тыс. противотанковых ракет и военный госпиталь.

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