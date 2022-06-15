"Историческое соглашение": Евросоюз договорился об экспорте израильского газа вместо российского

Об этом сообщает Associated Press.

По соглашению Израиль будет отправлять больше газа по трубопроводу в египетский LNG-терминал в Средиземном море. Египет имеет возможности для его сжижения. Затем сжиженный газ через море на танкерах будут транспортироваться в Европу.

"Это – особый момент. Я очень тепло приветствую подписание этого исторического соглашения", – заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен на совместной пресс-конференции с министрами энергетики Египта и Израиля.

"В прошлом году Европейский Союз импортировал примерно 40% своего газа из России, и поэтому испытывал трудности с введением санкций против России за ее вторжение в Украину.

У Израиля есть два эксплуатационных газовых месторождения у своего средиземноморского побережья, которые вместе содержат примерно 690 млрд кубометров природного газа. Третья морская буровая установка находится в разработке», – говорится в материале АР.

Соглашение будет выгодно и для Египта, большие газовые мощности которого в Средиземном море почти не работали со времени восстания в стране против Хосни Мубарака в 2011 году. В последние годы правительство Египта отремонтировало и модернизировало объекты. В 2018 году Египет подписал соглашение на 15 миллиардов долларов с израильской компанией Delek Drilling и ее американским партнером Noble Energy по транспортировке природного газа.