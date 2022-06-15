"Историческое соглашение": Евросоюз договорился об экспорте израильского газа вместо российского
Египет, Израиль и Европейский Союз подписали соглашение об увеличении продаж сжиженного газа в страны ЕС. Цель этого соглашения - уменьшить зависимость Европы от поставок из России
Об этом сообщает Associated Press.
По соглашению Израиль будет отправлять больше газа по трубопроводу в египетский LNG-терминал в Средиземном море. Египет имеет возможности для его сжижения. Затем сжиженный газ через море на танкерах будут транспортироваться в Европу."Это – особый момент. Я очень тепло приветствую подписание этого исторического соглашения", – заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен на совместной пресс-конференции с министрами энергетики Египта и Израиля.
"В прошлом году Европейский Союз импортировал примерно 40% своего газа из России, и поэтому испытывал трудности с введением санкций против России за ее вторжение в Украину.У Израиля есть два эксплуатационных газовых месторождения у своего средиземноморского побережья, которые вместе содержат примерно 690 млрд кубометров природного газа. Третья морская буровая установка находится в разработке», – говорится в материале АР.
Соглашение будет выгодно и для Египта, большие газовые мощности которого в Средиземном море почти не работали со времени восстания в стране против Хосни Мубарака в 2011 году. В последние годы правительство Египта отремонтировало и модернизировало объекты. В 2018 году Египет подписал соглашение на 15 миллиардов долларов с израильской компанией Delek Drilling и ее американским партнером Noble Energy по транспортировке природного газа.
- Европейский банк реконструкции и развития выделит €300 млн на укрепление энергетической безопасности Украины.
- Американское издание Foreign Policy сообщило , что Украина просит США поставлять ей сжиженный газ по ленд-лизу.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.36
Покупка 34.36Продажа 35.22
-
EUR
Покупка 35.76Продажа 37
- Актуальное
- Важное