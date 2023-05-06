"Историческое событие, которое начинает новую эпоху британской монархии": Зеленский поздравил Чарльза ІІІ с коронацией
Президент Украины Владимир Зеленский от имени всего украинского народа поздравил с коронацией короля Чарльза III и королеву Камиллу
Об этом он сообщил в вечернем видеообращении 6 мая.
"От имени всего украинского народа я поздравляю Их Величеств - настоящих друзей Украины - с этим историческим событием, которое начинает новую эпоху британской монархии", - сказал Зеленский.
Он добавил, что на коронации Украину представляли первая леди Украины Елена Зеленская и премьер-министр Денис Шмыгаль.
Президент пожелал королю Чарльзу ІІІ долгих лет успешного правления. Народу же Соединенного Королевства он пожелал процветания и совместных с Украиной побед.
"Для меня было честью встретиться лично с Его Величеством в Лондоне, я помню наш разговор, я помню искреннюю эмоцию к Украине и украинцам. И спасибо за поддержку! Спасибо всем британцам!" – сказал Зеленский.
- 6 мая Чарльз III официально стал королем Великобритании.
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