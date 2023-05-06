Об этом он сообщил в вечернем видеообращении 6 мая.

"От имени всего украинского народа я поздравляю Их Величеств - настоящих друзей Украины - с этим историческим событием, которое начинает новую эпоху британской монархии", - сказал Зеленский.

Он добавил, что на коронации Украину представляли первая леди Украины Елена Зеленская и премьер-министр Денис Шмыгаль.

Президент пожелал королю Чарльзу ІІІ долгих лет успешного правления. Народу же Соединенного Королевства он пожелал процветания и совместных с Украиной побед.

"Для меня было честью встретиться лично с Его Величеством в Лондоне, я помню наш разговор, я помню искреннюю эмоцию к Украине и украинцам. И спасибо за поддержку! Спасибо всем британцам!" – сказал Зеленский.