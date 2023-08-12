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Историческое падение: стоимость доллара в России достигла 100 рублей

12 августа, 2023 суббота
03:16
Новости

Российская валюта продолжает падение и по состоянию на ночь 12 августа один доллар стоит 100 рублей, что является историческим минимумом для рубля

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статистику Финансы Google.

Утром 11 августа рубль достиг нового антирекорда. На торгах Московской биржи курс доллара составлял 98,38 рубля, однако затем валюта продлила падение ровно до 100 рублей. Евро к моменту публикации стоит 109,64 рубля.

С начала 2023 года курс доллара в РФ вырос более чем на 38%, тогда как евро – на 42%. По версии Bloomberg, российская валюта попала в тройку самых слабых валют мира вместе с турецкой лирой и аргентинским песо.

рубль валюта

Фото: из открытых источников

  • Напомним, 29 июня российский рубль обвалился по отношению к доллару к минимуму в марте 2022 года из-за страха внутриполитического риска после неудачного мятежа.
  • По состоянию на 7 августа курс доллара на Московской бирже превысил отметку в 97 рублей впервые с 25 марта 2022 года.
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