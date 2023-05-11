Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник.

"Дмитрий Кулеба прибыл в Гватемалу. Это первый в истории визит министра иностранных дел Украины в эту влиятельную страну. Гватемала становится нашим ключевым союзником в Центральной Америке, решительно поддерживая суверенитет Украины и помогая выйти в регион Карибского бассейна", - написал он.

Сам Дмитрий Кулеба отметил, что в Гватемалу прибыл по приглашению коллеги Марио Букаро Флореса, чтобы принять участие в Совете министров Ассоциации Карибских государств (АКГ).

"Первый в истории визит министра иностранных дел Украины в Гватемалу. Первое в истории участие Украины в Совете министров АКГ. Первый за десять лет визит главы МИД Украины в Латинскую Америку. Мой визит в Латинскую Америку является частью курса МИД на открытие новых горизонтов для Украины, украинского бизнеса и граждан. Он откроет новую страницу отношений Украины со странами Латинской Америки и усилит сотрудничество с Глобальным югом", – рассказал Кулеба.