Исторический визит: глава МИД Украины впервые прибыл в Гватемалу
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба начал первый в истории визит главы МИД Украины в Гватемалу
Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник.
"Дмитрий Кулеба прибыл в Гватемалу. Это первый в истории визит министра иностранных дел Украины в эту влиятельную страну. Гватемала становится нашим ключевым союзником в Центральной Америке, решительно поддерживая суверенитет Украины и помогая выйти в регион Карибского бассейна", - написал он.
Сам Дмитрий Кулеба отметил, что в Гватемалу прибыл по приглашению коллеги Марио Букаро Флореса, чтобы принять участие в Совете министров Ассоциации Карибских государств (АКГ).
"Первый в истории визит министра иностранных дел Украины в Гватемалу. Первое в истории участие Украины в Совете министров АКГ. Первый за десять лет визит главы МИД Украины в Латинскую Америку. Мой визит в Латинскую Америку является частью курса МИД на открытие новых горизонтов для Украины, украинского бизнеса и граждан. Он откроет новую страницу отношений Украины со странами Латинской Америки и усилит сотрудничество с Глобальным югом", – рассказал Кулеба.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал не считать контрнаступление ВСУ, о подготовке к которому сейчас много говорят, последним.
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