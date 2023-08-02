Исторический центр Венеции частично ушел под воду
Площадь Святого Марка в историческом центре Венеции частично ушла под воду
Об этом сообщает La Repubblica.
По информации источника, пиковый уровень воды в историческом центре Венеции достиг одного метра. В последний раз прилив такого уровня посреди лета наблюдали 30 августа 2020 года и 28 августа 1995 года.
Базилика Святого Марка осталась неподтопленной благодаря недавно установленной стеклянной защите.
- Согласно отчету ЮНЕСКО, культовому итальянскому городу грозит "необратимый" ущерб от чрезмерного туризма, чрезмерной застройки и повышения уровня моря из-за изменения климата.
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