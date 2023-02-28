Исторический центр Мариуполя россияне превращают в пустыню, - Андрющенко
Демонтаж зданий Мариуполя проходит круглосуточно, российские оккупанты сносят исторический центр города
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в эфире Эспрессо.
"Уничтожают все, демонтаж работает 24/7. То, что они сносят многоэтажки уже давно известно, но сейчас они добрались до настоящего исторического центра. Это застройка XIX века. Кроме того, что это оригинальные дома - у них много артефактов", - отметил он.
Андрющенко подчеркнул, что до войны было мощное историческое движение в городе, которое это восстанавливало, пыталось сохранить и передать потомкам.
"Сегодня это все идет под экскаваторы, никто не разбирается. Это очень большое пятно в центре Мариуполя, рядом с Драмтеатром. Административный и исторический центр Мариуполя превращается в пустыню. Это не восстановить потери. Конечно, мы отстроим все, но настоящая история города уничтожена", - подытожил советник мэра.
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