Исторический центр Мариуполя россияне превращают в пустыню, - Андрющенко

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в эфире Эспрессо.

"Уничтожают все, демонтаж работает 24/7. То, что они сносят многоэтажки уже давно известно, но сейчас они добрались до настоящего исторического центра. Это застройка XIX века. Кроме того, что это оригинальные дома - у них много артефактов", - отметил он.

Андрющенко подчеркнул, что до войны было мощное историческое движение в городе, которое это восстанавливало, пыталось сохранить и передать потомкам.

"Сегодня это все идет под экскаваторы, никто не разбирается. Это очень большое пятно в центре Мариуполя, рядом с Драмтеатром. Административный и исторический центр Мариуполя превращается в пустыню. Это не восстановить потери. Конечно, мы отстроим все, но настоящая история города уничтожена", - подытожил советник мэра.