Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Классическая русская поэзия... Смутное время наступает", - написал он.

Также советник главы ОП провел аналогию с историческими процессами в московском царстве. Он назвал их необратимыми.

"Лжеволодимир оказался на престоле. Опричники идут задавать вопросы: имеем ли Царь и настоящий ли он? Исторический процесс всегда необратим..." - написал Подоляк.

В свою очередь представитель Главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов в комментарии РБК-Украина отметил, что конфликт между Пригожиными и российским минобороны является следствием преступной военной агрессии РФ. Он добавил, что этот конфликт является внутренним.

"Прежде всего, надо понимать, что речь идет о внутреннем российском конфликте и противостоянии, которые являются прямым следствием преступной военной агрессии режима Путина против Украины", - сказал Юсов.

Он добавил, что нынешнее противостояние в РФ является признаком крушения действующего режима в России. Украина в свою очередь, по его словам, будет наблюдать за дальнейшим ходом событий.