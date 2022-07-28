Об этом Гитанас Науседа сказал во время выступления в Верховной Раде Украины сегодня, 28 июля.

"Мы хорошо осознаем угрозу, которую представляют имперские амбиции России для всего региона. Мы не можем позволить себе повторять старые ошибки. Литва продолжит работать с партнерами и союзниками, чтобы сохранить западную сосредоточенность, обеспечить долгосрочную поддержку Украины и ограничить способность РФ продолжить эту войну", – сказал Науседа.

Президент Литвы добавил, что его страна будет и дальше оказывать Украине военную, гуманитарную и финансовую помощь, а также будет способствовать усилению санкций против РФ.

"Мы четко видим, что решений по санкциям и военной поддержки, какими бы важными они ни были, – недостаточно. Поэтому мы будем стремиться к дальнейшему усилению санкций, обеспечению их эффективной реализации, а также к уменьшению зависимости всей Европы от российских энергоресурсов. Финансовые потоки, помогающие РФ финансировать эту войну, должны быть заблокированы", – подчеркнул Науседа.

Отметим, что свою речь в Верховной Раде Гитанас Науседа начал на украинском языке. Он отметил, что смелость украинцев, борющихся за выживание своего государства и нации, непревзойденна, и рассказыоб их подвигах ширятся по всему миру.

"Тысячи раз вы доказывали, что достойны имени своих доблестных предков. Нет сегодня в Европе более пылкой и преданной любви в сердце к Родине, с которой каждое утро просыпаются защитники своей свободы. Я прибыл сюда, в столицу свободного и независимого государства Украина, чтобы поблагодарить вас за то, что вы так решительно защищаете свою независимость и так ярко подаете пример всем нам. Ваша борьба – это также и наша борьба, литовцев. Это напоминает нам времена, когда мы вместе боролись против общего врага. Сегодняшние победы вашего оружия - как отражение триумфа легендарного полководца и гетмана Константина Острожского под Оршей. И когда украинская артиллерийская бригада имени Великого князя Витовта мужественно идет в бой, литовцы гордятся этим как достижениями своих кровных родственников", - сказал Науседа.

Гитанас Науседа сегодня, 28 июля, прибыл в Киев отметить День государственности

Президент Литвы в Верховной Раде вручил Владимиру Зеленскому орден Витовта Великого – высшую награду его страны.

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