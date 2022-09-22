Исторический момент: СБУ показала уникальные кадры освобождения украинских пленных
Служба безопасности Украины опубликовала видео процесса обмена, самые первые и искренние эмоции украинских защитников, возвращавшихся домой из российского плена
Видео опубликовано на официальной странице СБУ.
"Это событие растрогало всю Украину. Многие люди работали над тем, чтобы наши Герои наконец-то вернулись домой. И это без преувеличения – исторический момент, – говорят в Службе безопасности и добавляют. – И мы будем драться дальше, пока не освободим каждого, кто до сих пор находится в плену, и не отвоюем последний клочок нашей земли".
- Напомним, 21 сентября в результате обмена пленными из российского плена в общей сложности удалось вернуть 215 защитников Украины. Операция по освобождению пленных содержала три составляющие: обмен украинцев на кума Владимира Путина Виктора Медведчука, освобождение 5 командиров при содействии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и освобождение 10 иностранцев, воевавших за Украину.
- Освобожденные из плена Борода и Пташка уже встретились с родными.
- Мама Марьяны Мамоновой рассказала о первых впечатлениях дочери после возвращения из русского плена.
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