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Исторический минимум. Россия среди лидеров в мировом рейтинге интернет-цензуры

8 ноября, 2022 вторник
06:01
Технологии Интернет

Ситуация с правами человека в интернете ухудшилась в 28 странах, но больше всего в России, за ней следуют Мьянма, Судан и Ливия - Украина в рейтинге Freedom on the Net заняла 41 место среди 70 стран

Об этом свидетельствует исследование правозащитной организации Freedom House.

Согласно отчету, свобода интернета в России ухудшилась на семь пунктов за период с начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года, достигнув исторического минимума и демонстрируя самый большой в этом году национальный спад свободы во Всемирной сети.

В течение нескольких недель после начала наступления в Украину Кремль заблокировал Facebook, Instagram и Twitter, лишив россиян доступа к правдивой информации о войне и ограничив их возможности общаться с пользователями в других странах.

Российское правительство также заблокировало более 5 тысяч вебсайтов, заставило СМИ называть войну "специальной военной операцией" и ввело закон, предусматривающий до 15 лет заключения для тех, кто распространяет "фейки" о российской армии. Это значительно повысило риски онлайн-активизма и ускорило закрытие или изгнание независимых СМИ страны.

Следовательно, набрав 23 балла из 100 возможных (чем больше баллов – тем больше свобод), в итоговом рейтинге РФ расположилась между Саудовской Аравией (7-е место, 24 балла) и Вьетнамом (5-е место), опередив по уровню государственного давления на интернет Пакистан, Эфиопию, Судан и Белоруссию.

По количеству помех непосредственно к доступу в сеть РФ находится на уровне Никарагуа и Анголы, считают авторы исследования: интернетом пользуются 88% граждан, на 100 человек населения 23,2 имеют широкополосный доступ к сети, 89% подключены к связи 3G или 4G.

Гораздо хуже в России дела с нарушениями прав пользователей интернета и "ограничениями на контент". В субрейтинге цензуры интернета РФ заняла третье место среди 30 государств, охваченных исследованием – на уровне Мьянмы и Бахрейна и впереди таких стран, как Саудовская Аравия, Куба, Руанда и Ирак.

Украина в рейтинге Freedom on the Net заняла 41-е место среди 70 стран. На итоговое место Украины, определенное экспертами Freedom House, повлияло ограничение доступа к российским соцсетям (Одноклассники, ВКонтакте) и сайтам страны-агрессора, а также частично поврежденная во время войны инфраструктура покрытия украинских интернет-провайдеров.

Вместе с тем, согласно отчету действия российских военных также подорвали свободу интернета в определенных регионах Украины. Так, в южном городе Херсоне россияне заставили поставщиков услуг перенаправлять интернет-трафик через российские сети в течение весны и лета 2022 года, оставив украинцев на временно оккупированных территориях без доступа к основным платформам соцсетей и множеству украинских и международных новостных сайтов. Хотя интернет-СМИ мужественно продолжали освещать вторжение, их репортеры столкнулись с большой опасностью при выполнении своей работы. Несколько журналистов, связанных с такими веб-сайтами, были убиты российскими военными.

Отмечается, что украинское правительство и народ продемонстрировали поразительную стойкость при вторжении. Чиновники и телекоммуникационные компании работали вместе, чтобы восстановить инфраструктуру интернета и обеспечить доступ к онлайн-ресурсам и информации, которые могут спасти жизнь в разгар вооруженного конфликта.

В Украине развернули около 11 тысяч станций Starlink для предоставления спутниковых интернет-услуг в рамках сотрудничества с американской технологической компанией SpaceX и другими партнерами.

Украинские операторы связи также позволяли пользователям переключаться между операторами, когда сигнал их основного оператора был недоступен. В то же время они прилагали значительные усилия, чтобы обеспечить доступ Wi-Fi к бомбоубежищам.

Сразу после вторжения российских войск в страну украинская компания Ajax Systems сотрудничала с правительством Украины над запуском мобильного приложения, загруженного более 4 миллионов раз (по состоянию на март), предупреждающего пользователей о воздушной тревоге.

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Украина
Россия
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