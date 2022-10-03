Исторический максимум. 86% украинцев за вступление в ЕС и 83% - в НАТО, - опрос
Поддержка вступления в НАТО и Европейский Союз сейчас самая высокая за всю историю независимости Украины
Об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 1-2 октября 2022 года.
86% опрошенных поддержали бы вступление Украины в Евросоюз в случае проведения референдума (против – 3%, не проголосовали бы – 7%). Поддержка вступления в ЕС единодушна среди представителей всех макрорегионов и возрастов.
Почти на таком же уровне поддержка вступления в НАТО: на референдуме эту инициативу поддержали бы 83%, против – 4%, не проголосовали бы 9%. В июне 2022 г. поддерживали вступление в Альянс 76%.
Отметим, что участие в опросе приняло население Украины старше 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Опрошено 2000 респондентов. Сроки проведения: 1-2 октября 2022 г.
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