Об этом сообщает CNN .

"Кто-то держит очень важную бумажку", - утверждает представитель калифорнийской лотереи Кэролин Беккер. Она добавляет, что имя победителя пока неизвестно.

Счастливый билет был продан в американском городе Альтаден. На момент розыгрыша сумма джекпота выросла до 2,04 миллиарда долларов с 1,9 начальных.

По данным Ассоциации лотерей США, изменение коэффициентов сделало джекпот самым крупным лотерейным призом в мире.

12 июня Марсель Люсье, выигравший 70 млн долларов в канадской лотерее заявил , что он планирует использовать часть джекпота, чтобы помочь отстроить Украину.

А 30 июля в США выиграли один из самых больших лотерейных джекпотов в истории - $1,3 млрд.

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