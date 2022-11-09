Исторический джекпот более чем в $2 млрд сорвали в США
Житель Калифорнии получит выигрыш в лотерею в размере $2 млрд, что стало самой большой суммой в мировой истории
Об этом сообщает CNN .
"Кто-то держит очень важную бумажку", - утверждает представитель калифорнийской лотереи Кэролин Беккер. Она добавляет, что имя победителя пока неизвестно.
Счастливый билет был продан в американском городе Альтаден. На момент розыгрыша сумма джекпота выросла до 2,04 миллиарда долларов с 1,9 начальных.
По данным Ассоциации лотерей США, изменение коэффициентов сделало джекпот самым крупным лотерейным призом в мире.
- 12 июня Марсель Люсье, выигравший 70 млн долларов в канадской лотерее заявил , что он планирует использовать часть джекпота, чтобы помочь отстроить Украину.
- А 30 июля в США выиграли один из самых больших лотерейных джекпотов в истории - $1,3 млрд.
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