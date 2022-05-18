"Исторический день для Европы, плохой – для Путина": экс-глава НАТО прокомментировал заявки Швеции и Финляндии о вступлении в Альянс
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен приветствовал заявки на вступление Финляндии и Швеции в НАТО, отметив, что это "плохой день для Путина"
Об этом Расмуссен написал в своем Twitter.
"Исторический день для Европы. Хороший – для Швеции, Финляндии, ЕС и НАТО. Плохой – для Владимира Путина", - отреагировал он.
- Сегодня, 18 мая, послы обеих стран при НАТО официально подали заявки на вступление в Альянс, начав процедуру, которая может завершить десятилетия нейтралитета Финляндии и около 200 лет нейтралитета Швеции. Россия, стремившаяся ослабить североатлантическое сообщество, напротив, поспособствовала его расширению и небывалому укреплению.
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