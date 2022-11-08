Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



"В США каждые выборы называют важнейшими, но выборы, которые сегодня перед нами, невероятно важны. Мы действительно стоим на страже демократии, соответственно, трудно предсказать, что произойдет на выборах. Исторически демократы должны проиграть на промежуточных выборах, потому что партия президента всегда проигрывает. Но тут есть интересный момент, что демократы держатся за президента и не бегут от него и его позиции, а наоборот просят о визите и поддержке Байдена", - отметил политический деятель.



Юрий Рашкин отметил, что, несмотря на низкую поддержку, менее 50%, демократы считают, что Байден им может помочь.



"У президента сейчас меньше поддержки, но с другой стороны, я верю в способность Байдена найти общий язык и договориться даже с республиканцами. Мы видим, сколького он достиг за предыдущие два года, и я не удивлюсь, если Байден добьется за следующие два года того, чего сегодня мы даже не ожидаем, независимо от того, кто будет контролировать нижнюю или верхнюю палату Конгресса, будем надеяться, что верхняя палата, хотя бы Сенат, останется за демократами, а что касается нижней палаты, то республиканцы так нарезали себе округа, что у демократов практически нет шансов", - прокомментировал Рашкин .

6 ноября The New York Times информировал, что Россия стремится вмешаться в промежуточные выборы в Конгресс США с помощью ботоферм.

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