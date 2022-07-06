Историческая встреча. ВТО и УПЦ (МП) провели переговоры для "преодоления разделения"
Представители духовенства Православной Церкви и Украинской Православной Церкви 5 июля провели встречу на территории Софии Киевской
Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
"Льд сдвинулся! Сегодня, когда война ставит перед нами новые вызовы, все лишнее остается позади. Вчера, в день памяти Блаженнейшего митрополита Владимира, на территории Софии Киевской состоялась историческая встреча духовенства Православной Церкви Украины и Украинской Православной Церкви. Преодолевать разделение, служить народа Украины и строить наш общий дом – наши общие цели. Я верю, что эта встреча – это начало нового, мудрого, сильного пути наших Церквей ради свободного и мирного будущего Украины", - отметил министр в Фейсбуке.
Ткаченко не сообщил о конкретных результатах встречи, но отметил, что Министерство культуры и информационной политики Украины и Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести будут всячески содействовать церковному единству.
- Напомним, 23 мая Священный синод ПЦУ принял решение учредить монастырь в Киево-Печерской лавре.
- Через месяц, 23 июня, Православная церковь Украины попросила у правительства безотлагательно решить вопрос о предоставлении ему одного из храмов на территории Верхней лавры.
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