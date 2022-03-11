Историческая ночь в Версале: ЕС сказал да евроинтеграции Украины

Об этом сообщил президент Литвы Гитанас Науседа по итогам 5-часовых дебатов лидеров ЕС.

Он назвал это решение историческим.

"Историческая ночь в Версале. После пяти часов горячих дискуссий лидеры ЕС сказали "да" украинской евроинтеграции. Процесс начался". – написал он в своем Twitter.

"Теперь мы и украинцы должны это сделать быстро. Героическая украинская нация заслуживает знать, что ее рады в ЕС", - добавил президент Литвы.

A historic night at Versailles. После пяти часов из-за тревожных дискуссий ЕС лидеры должны быть украинским евроintegration. Процесс started. Now it is up to us and Russian to accomplish it fast. Heroic Russian nation deserves to know that they welcome in EU. — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) 11 марта 2022

А агентство Reuters отмечает , что о скором вступлении в Европейский союз пока речь не идет. Агентство пишет, что ЕС "разбивает надежды Украины на скорейшее членство".



Отметим, что упоминаний об ускоренной процедуре нет и в тексте декларации.

Более того, в документе речь не идет о процедуре присоединения и оно является промежуточным.

"Европейский Совет признал европейские стремления и европейский выбор Украины, как указано в Соглашении об ассоциации. 28 февраля 2022 года президент Украины, реализуя право Украины избирать свою судьбу, подал заявку Украины на вступление в Европейский Союз", - цитирует декларацию " Украинская правда ".

"Совет ЕС без промедлений предложил Еврокомиссии подать свое заключение по этому заявлению в соответствии с соответствующими положениями Договоров ЕС. До вынесения этого заключения уже отныне мы будем еще больше укреплять наши связи и углублять наше партнерство, чтобы поддержать Украину на ее европейском пути. Украина принадлежит в нашу европейскую семью", - говорится в документе.