Историческая ночь в Версале: ЕС сказал да евроинтеграции Украины
Лидеры страны ЕС одобрили декларацию, что говорит да евроинтеграции Украины.
Об этом сообщил президент Литвы Гитанас Науседа по итогам 5-часовых дебатов лидеров ЕС.
Он назвал это решение историческим.
"Историческая ночь в Версале. После пяти часов горячих дискуссий лидеры ЕС сказали "да" украинской евроинтеграции. Процесс начался". – написал он в своем Twitter.
"Теперь мы и украинцы должны это сделать быстро. Героическая украинская нация заслуживает знать, что ее рады в ЕС", - добавил президент Литвы.
А агентство Reuters отмечает , что о скором вступлении в Европейский союз пока речь не идет. Агентство пишет, что ЕС "разбивает надежды Украины на скорейшее членство".
Отметим, что упоминаний об ускоренной процедуре нет и в тексте декларации.
Более того, в документе речь не идет о процедуре присоединения и оно является промежуточным.
"Европейский Совет признал европейские стремления и европейский выбор Украины, как указано в Соглашении об ассоциации. 28 февраля 2022 года президент Украины, реализуя право Украины избирать свою судьбу, подал заявку Украины на вступление в Европейский Союз", - цитирует декларацию " Украинская правда ".
"Совет ЕС без промедлений предложил Еврокомиссии подать свое заключение по этому заявлению в соответствии с соответствующими положениями Договоров ЕС. До вынесения этого заключения уже отныне мы будем еще больше укреплять наши связи и углублять наше партнерство, чтобы поддержать Украину на ее европейском пути. Украина принадлежит в нашу европейскую семью", - говорится в документе.
- Напомним, вчера Литовский Сейм призвал Евросоюз срочно предоставить Украине статус кандидата на вступление
- Украина подала заявку на вступление в ЕС по ускоренной процедуре 28 февраля.
- 1 марта Евросоюз официально приступил к процедуре рассмотрения заявки Украины на членство.
- 7 марта президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что заявку Украины на членство в Евросоюзе обсудят в ближайшие дни .
- По данным издания Bloomberg, несколько стран Евросоюза выступили против того , чтобы предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС уже на этой неделе.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна ждет четкого сигнала по заявке на вступление в Евросоюз
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