Новый пакет военной помощи США

Начну с нового пакета военной помощи США на сумму $200 млн, который должен быть объявлен именно сегодня, 8 августа. Вооружение из этого пакета военной помощи передается по программе президентского изъятия, то есть из запасов министерства обороны США. В новый пакет войдут боеприпасы, в том числе для ЗРК Patriot и HIMARS, Javelin, TOW и AT4.

Несмотря на относительно небольшой объем новой помощи, этот транш отличается от других тем, что источником средств для этой поставки является бухгалтерская ошибка в Пентагоне. Потому что на протяжении прошлого финансового года и в этом году поставки вооружения Украине от США оценивали по стоимости новых образцов, которые должны быть компенсированы для американской армии. То есть не по фактической стоимости уже подержанной военной техники, которая передавалась Украине. Вот так набежало аж $6,2 млрд. На эти $6,2 млрд должно быть передано еще значительное количество военной помощи. Кстати, финансовый год в США завершается 30 сентября. Понятно, что сейчас эти миллиарды переданы не будут, а будут передаваться и в следующем году, включая новый пакет, который сейчас обсуждается в США. Пакет на следующий финансовый год также будет предусматривать поставки значительного количества вооружений.

Немецкие ракеты Taurus

Кроме привычной техники американского производства у нас есть шанс получить немецкие ракеты Taurus. Эти ракеты с дальностью 500 км имеют интересные нюансы. С технической точки зрения Taurus похожа на британскую ракету Storm Shadow, французскую SCALP-EG, потому что она производится концерном MBDA. Но вопрос в том, что, несмотря на то, что отдельные украинские политики уже объявили о решенном вопросе с поставкой Taurus, на самом деле это пока преждевременные заявления. Если мы внимательно почитаем немецкую прессу, то там говорится, что Германия поставит эти ракеты после того, как американцы поставят ATACMS. Однако есть и другие обстоятельства. Но в любом случае мы понимаем, что Германия порой тормозит, но все же поставляет то, что она может поставить. Так было с Leopard и другими системами. И я остаюсь оптимистом, что из 400 ракет в бундесвере 150 они используют, а остальные будут нуждаться в обновлении. Так что у нас есть перспектива получения этих ракет для использования на поле боя против нашего врага.

Линия фронта

На фоне западной помощи линия фронта держится на мужестве и выносливости наших воинов, где каждый участок фронта, со всеми своими особенностями, крайне важен.

Егор Фирсов, военнослужащий ВСУ, рассказал, что идет позиционная война. Бои продолжаются за счет артиллерии и артобстрелов. Враг бьет по позициям и гражданскому населению. ВСУ также изрядно насыпают захватчикам, но гораздо точнее.

На Горловском направлении началась борьба за высоты, а Горловка – это сплошная высота. Командование поставило задачу вести контрбатарейную борьбу, потому что вражеская арта всегда насыпает, потому что имеет много артиллерии и снарядов. Украинским защитникам для успешных операций нужно проводить контрбатарейную стратегию или тактику на направлении.

Военнослужащий ВСУ отметил, что находится между Авдеевкой и Бахмутом, где невысока интенсивность вражеских штурмов. Выше его позиций, под Бахмутом, стратегическая инициатива за ВСУ. Там есть успехи у Сил бороны по отбиванию позиций в районе Клищиевки. Ниже его позиций – Авдеевка, там продолжаются почти постоянно вражеские штурмы, и это напоминает Бахмут полгода назад. Происходят настоящие сражения, идущие волнами. Враг несет огромные потери. Только за последнее время эти потери измеряются сотнями.

Фирсов считает, что Авдеевка – цель номер один для врага, потому что именно из этого города есть полный огневой контроль Донецка. А вражеские силы не могут чувствовать себя безопасно в Донецке, потому что из Авдеевки все простреливается. Авдеевка – это ворота на Донецк. От Авдеевки до Донецка расстояние где-то 15-20 км. Кроме того, там есть железнодорожные узлы и дороги, которые сейчас заминированы, но ведут в Донецк. Для противника стратегически важно не допустить каких-либо посягательств на Донецк. Как мы постоянно говорим о Крыме, это будет болезненный удар, если ВСУ туда зайдут, а на втором месте по сакральности – Донецк, который значительно ближе, чем Крым. И это может быть соразмерно с посягательствами и успехами ВСУ по поводу Крыма.

Противодействие враждебным РЭБ

По исследованиям Британского института у оккупантов активно развиваются средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), мы это видим на поле боя. Британцы говорят, что на каждые 10 км у противника стоит какая-то мощная система РЭБ, а мелкие вещи, такие как окопные РЭБы, сейчас широко разбрасываются по участкам российского фронта, чтобы бороться с нашими дронами. То есть, Россия сейчас пытается масштабировать свои системы радиоэлектронной борьбы, которые и перед войной считались у россиян достаточно эффективными. Об особенности таких российских систем подробнее рассказал полковник Андрей Крутых, старший научный сотрудник ЦНИИ ОВТ ВСУ.



Андрей Крутых отметил, что влияние средств радиоэлектронной борьбы на сегодняшний день очень значительно. До начала широкомасштабного вторжения Россия имела достаточно средств РЭБ большой мощности, а также некоторые наработки для средств малой мощности, так называемого окопного РЭБа. В первую очередь, такие средства малой мощности направлены для борьбы с БПЛА, которые сегодня полностью изменили ход ведения боевых действий в современных условиях. Эти средства можно разделить на два типа: первый – производится российскими предприятиями ВПК (военно-промышленный комплекс), а второй – создается массой волонтерских организаций. Однако против серьезных беспилотных аппаратов применяются средства РЭБ, производимые на промышленных предприятиях. За последние полгода их количество и качество у РФ растет, и это большая угроза.



Полковник объяснил, как противодействовать враждебным РЭБам. Главное противодействие – наша радиоразведка, выявление средств радиоэлектронной борьбы противника и уничтожение в первую очередь средствами огневого поражения.



Старший научный сотрудник ЦНИИ ВВТ ВСУ считает, что украинский научный потенциал намного выше, чем российский. На сегодняшний день работают промышленные производители, которые работали на нужды ВСУ и до начала полномасштабного вторжения, а также новые компании выходят на этот рынок. Очень хорошая инициатива Министерства цифровой трансформации и Минобороны, МВД по созданию платформы BRAVE1, позволяющей привлечь практически всех участников рынка к разработке и внедрению своих наработок. За РЭБ ВСУ будущее, а Россия будет раздавлена нашими средствами радиоэлектронной борьбы.



Крутых рассказал, что в борьбе с вражескими БПЛА должен быть интегральный подход. "Ланцеты" - тупенькие дроны-камикадзе, но стаей "ланцетов" руководит беспилотник-разведчик "ZALA" или "Орлан-10", или "Орлан-30", которые находятся вне зоны досягаемости украинских средств радиоэлектронной борьбы. Этот беспилотник-разведчик может баражировать на расстоянии 15-20 км до линии столкновения, но в то же время мониторить на глубину 25-30 км нашу территорию и направлять сами "ланцеты". "Ланцеты" имеют также комбинированную систему управления как каналы управления радио, так и на конечном этапе этот БПЛА может использовать свои встроенные системы наведения. Соответственно должен быть комбинированный подход в борьбе с беспилотниками противника. Чтобы бороться с "ланцетами", нужно в первую очередь вести борьбу с "орланами", что и делают наши вооруженные силы. По "ланцетам" тоже идет работа, но о ней я говорить не могу.



Подытоживая сказанное господином Андреем, скажу, что мы должны делать ставку на собственные системы РЭБ, расширение мощностей наших оборонных предприятий и создание новых образцов, которые будут держать защитный щит над нашим полем боя, разбивая вражеские дроны.